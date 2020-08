Dianabell Gómez a Franklin Mirabal: A tí te gusta el can y el sonido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMIGO.- La esposa del cronista deportivo Franklin Mirabal reaccionó molesta este sábado ante un mensaje de su pareja en la red social Instagram, donde pedía la oración por su estado de salud tras haber dado positivo al coronavirus.

Dianabell Gómez le respondió a Mirabal que no se estaba muriendo ni estaba en intensivo para que él estuviera haciendo tal petición.

“Y que relajo es ???? Yo no me estoy muriendo para pedir cadena de oración, sí me dio covid, pero mínimo que estamos en intensivo los dos?? a tí te gusta el can y el sonido. Poniendo más leña al fuego, lo que está quieto se deja quieto….”, respondió Gómez al post de su esposo.

Agregó que la gente la tiene harta y aconsejó a su esposo a que se mantente fuera de las redes, porque “eso te hará bien por salud mental y física”.

El mensaje de Mirabal que desató la ira de Gómez dice de la siguiente manera:

“Mi esposa Dianabell Gómez también fue “Atrapada” por el Covid-19.

Te pido que ores por ella también…Yo cambiaría mi salud por la de ella.

Es momento de unión, fe y armonía. Olvidemos las diferencias de Pelota, Religión o Política.

¡Te lo pido de corazón!”.

En los últimos días la pareja ha estado en la palestra pública tras algunos medios informar que se había producido la separación de ambos.

La versión fue desmentida por Mirabal, quien amenazó al periodista que divulgó la información.