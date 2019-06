Diagnosticando la era del Poder en el PLD

La era en el control del erario en el Partido de la Liberación Dominica -PLD-, se inicia con la fuerza de lo nuevo y de la juventud política a flor de piel, ya que su ascenso al Poder en el año 1996, también se da con dos figuras de apenas 42 y 38 años.

Es que el primer presidente de la República por el PLD, doctor Leonel Fernández, asume su rol «en la flor de la juventud de la vejez», aunque con una dilatada carrera en el accionar político, además de poseer una sólida formación intelectual. Y en el caso de su Vicepresidente, el doctor Jaime David Fernández Mirabal, era y es un poco más joven.

Esa era del poder de los hijos del profesor Juan Bosch, desde el 1996 hasta lo que será el 2020, exceptuando la interrupción de la misma en el período 2000-2004, es decir, han estado dirigiendo el Estado dominicano por casi 20 años en los últimos 23.

Y en honor a la verdad, se debe puntualizar, que la experiencia de la administración estatal con el ingeniero Hipólito Mejía, fue frustrante, y si se evalúa como dice la máxima, de que «las cosas no son como comienzan sino como terminan», ese gobierno de los perredistas para ese entonces, tiene un calificativo generalizado, como un desastre económico y social.

Pero prosigamos con la era del poder peledeísta, ya que cuatro año después, para las elecciones del año 2004, Leonel fue pedido y aclamado en las calles con delirio, fue realmente un pueblo volcado a su favor, algo así como decir o reconocer, «nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde», y el apoyo de la población para que éste y el PLD vuelvan, se convirtió en un verdadero fenómeno de popularidad.

Ya para el 2008, aunque hubo unos que otros forcejeos y las irracionales aspiraciones internas de Danilo Medina (él no estaba pulido para ser candidato, aunque si tenía la formación y la experiencia suficiente, no así el flow), y la amenaza de mucha importancia en las pujantes aspiraciones presidenciales del ingeniero Miguel Vargas Maldonado, pero qué va, por las razones que fueran, éste resultó más espuma que chocolate. Leonel volvió a ganar.

Ahora bien, para las elecciones de 2012, el PLD en el gobierno se la jugó, llevó como candidato «al hombre que se lo merecía», igual como sucedió en el 2000, a Danilo Medina, pero también era un riesgo público como aspirante, lo cual se sustentaba en tres razones; la primera, que había una candidatura en su partido, la de Margarita Cedeño de Fernández, que fue refrendada por su Comité Central (CC) y que casi triplicaba en popularidad a Danilo, era más de un 40% a un 15 ó 18% en el mejor de los casos.

La segunda razón de esas riesgosas aspiraciones para ganar, de Danilo Medina en el 2012, era que su carisma escaseaba y que al mismo tiempo, su contendor un año antes, también lo superaba por la milla; Hipólito tenía un 40% frente a un 18 ó 20% del licenciado Medina.

La tercera causa fue, que al tener algunos miembros de las altas instancias moradas y otros agrupados en el danilismo, que de una forma ilegal, ilegitima y abusiva, forzar que el presidente de la República de ese momento, Leonel Fernández, le pidiera a su esposa que desistiera de sus aspiraciones.

En ese contexto, sino se cuenta con la madurez de Leonel, y éste se despoja de las actitudes pequeñas burguesas tan normales entre nosotros, y además, se integra a esa campaña con todo su equipo político, el Estado, esposa y familia, la era morada no hubiese llegado y mucho menos superado la adultez gobernando.

Todo cambia para las elecciones del año 2016, ahora Danilo Medina en estas nuevas circunstancias va viento en popa, apalancado por su gestión de gobierno (2012-1016) calificada de muy buena, con una popularidad en la estratosfera y todo un pueblo coreándolo de manera fenomenal.

Así mismo, en esta segunda aspiraciones o su reelección, los diferentes sectores de la sociedad y la población en sentido general, le legitimaron su exclusiva reforma constitucional solamente para que el volviera a gobernar, donde se observó y él lo apoyo, un nunca jamás.

No importó ni se dio pie a las explicaciones de las consecuencias en los planteamientos anti reeleccionistas cuando son modificando la Constitución con ese único fin, y sin importar que los mismos vinieran desde dentro o desde fuera del PLD.

Los argumentos más sólidos y convencidos en contra del reeleccionismo alterado la Constitución, en su Partido lo encabezó el presidente de la organización, Leonel Fernández, que ayer, en mayo de 2015, no se le prestó mucha atención a su discurso sobre el tema, hoy, hasta a sus opositores les parece una pieza oratoria de un político visionario y clarividente.

Pero Danilo, no conforme con la modificación constitucional del Artículo 24, hizo o apoyó que se le agregue un párrafo transitorio, donde puntualizó «un nunca más», lo cual entraba en coherencia con sus planteamientos opositores a los gobiernos de más de dos períodos.

Por lo menos eso dijo antes de llegar y cuando comenzaba a gobernar, y hasta prueba en contrario, eso se mantiene en Danilo Medina, aunque muchos se preguntan, ¿por qué permite el presidente que sus funcionarios más cercanos insistan tanto con el tema de la reelección presidencial?, lo que se ha convertido en una situación de incertidumbre nacional y que tiene al PLD en un choque de ideas permanentes y amenazando su unidad.

Entonces, en la ruta pre final de las elecciones para el 2020, a menos de un año, en el PLD por no acogerse o no querer su Comité Político respetar ni sus propios acuerdos, mucho menos la Constitución, y el señor presidente no suelta prendas, la situación está en una incertidumbre total, lo cual se va a resolver, porque las fechas fatales lo imponen más, que por el propio interés de quien tiene el juego trancado.

En fin, con una candidatura sólida, ya vendida, como está la de Leonel, solo nos resta un razonamiento lógico a modo de interrogante, ¿y es qué el largo tiempo en el poder lo tiene cansado?, o es qué el caballo no está para desmontarse, y ese no es el de Atila, aunque se los crean.

Autor: José Núñez

Anuncios

Relacionado