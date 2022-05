Día Mundial del Lupus: Famosos que han sido arropados por esta enfermedad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este martes 10 de mayo se conmemora el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica y autoinmune que ataca las células y tejidos sanos por error como las articulaciones, la piel, los riñones, los pulmones, los vasos sanguíneos, el cerebro y el corazón.

Algunos famosos han sido diagnosticados por esta enfermedad, y han estado bajo tratamientos para poder desarrollar una vida normal, ya que deben estar siempre expuestos. El Nuevo Diario, te trae las celebridades que padecen esta enfermedad.

Selena Gómez

La actriz y cantante Selena Gómez lleva varios años luchando contra el Lupus, manteniéndola alejada por un tiempo de la esfera pública, incluso se sometió a un trasplante de riñón, mismo que le fue donado por su mejor amiga.

Seal

El cantante británico Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel, conocido artísticamente como Seal, nació en Londres de 1963 con un don muy especial: su voz.

Cuando parecía que la vida comenzaba a sonreírle, se enteró que sufría una enfermedad crónica: lupus erythematosus (DLE). Una dolencia en la que el sistema inmunitario ataca a diferentes órganos y tejidos y que causa pérdida del cabello y heridas en todo el cuerpo, pero especialmente en la cara.

Toni Braxton

La cantante estadounidense Toni Braxton, reveló en 2010 que había sido diagnosticada con la enfermedad Lupus, estando varias veces hospitalizada por la dolencia, la última hace apenas un par de semanas en Los Ángeles.

Nick Cannon

El rapero Nick Cannon, es considerado el guerrero del lupus. En enero de 2012, le diagnosticaron enfermedad renal lúpica (también llamada nefritis lúpica). Había experimentado síntomas de fatiga e hinchazón en las rodillas antes de las vacaciones de Año Nuevo en Aspen que empeoraron mientras estuvo allí.

Pensó que podría deberse a la mayor elevación en Colorado, pero los problemas para respirar y el dolor en los riñones lo hicieron buscar ayuda médica. Fue hospitalizado el 4 de enero de 2012 y las pruebas confirmaron el diagnóstico.

Lady Gaga

La cantante Lady Gaga confesó en el 2010 durante una entrevista para CNN que padece lupus eritematoso. Este tipo es el más común. Puede ser leve o grave, y puede afectar a muchas partes del cuerpo.

En el 2017 tuvo que cancelar conciertos por complicaciones con la enfermedad y con la fibromialgia que también padece.

Kim Kardashian

En 2019, la estrella televisiva dio positivo en lupus tras practicarse un test de anticuerpos. Kardashian había revelado anteriormente que desde hace un tiempo sufría varios síntomas relacionados con la artritis, unos de las consecuencias más comunes de la enfermedad causada por el lupus.

“Me he sentido cansada, con náuseas y mis manos realmente se están hinchando. Siento que literalmente me estoy desmoronando”, dijo durante su programa de televisión “Keepin’ Up With The Kardashians”

