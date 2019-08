Di Blasio encantó a todos con su piano junto a la Sinfónica Nacional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista argentino Raúl Di Blasio regresó a la República Dominicana en un exitoso concierto a casa llena en el Teatro Nacional, el cual se llevó a cabo en sinfónico y con sus amigos del país: Maridalia Hernández, Danny Rivera y Niní Cáffaro, bajo la producción de Sky Pro, del empresario artístico Pedro García.

Luego de tocar el intro de la popular y exitosa serie “Juego de tronos”, llegó Di Blasio y de inmediato se sentó en su piano para continuar la canción.

Acompañado en el escenario de una cantante mexicana, Mónica Mesa, y una majestuosa y acoplada orquesta de 40 músicos dominicanos, mexicanos y estadounidenses perfectamente dirigidos por Amaury Sánchez, el “Piano de América” no perdió tiempo ni oportunidad para bromear y contar de forma hilarante un sinnúmero de anécdotas y chistes a lo largo de la noche.

“Mi República Dominicana querida, buenas noches. Que bien me siento de estar en esta tierra que quiero tanto y que tengo tantas historias”, empezó diciendo y agregó los temas “Somewhere in time”, de la película homónima de 1980; “Penélope” de Joan Manuel Serrat, a cuyo paso se fue volviendo agradablemente rítmica.

“Yo tengo que reconocer que en México he conocido muchas cosas. Allá conocí a una amiga que tomaba tequila hasta las 3 de la madrugada. Un día me llama y me dice que quería fuera a dar un concierto benéfico en Guadalajara en un sitio muy colonia, palabra que quiero aprovechar para felicitarlos por esa hermosa Ciudad Colonial que tienen aquí. Me dice: -mi amorcito-, con dos tequilitas abajo, -¿cuánto durará el concierto?-, le digo: -Dos horas o tres-. -Mira mi amorcito. La mente capta lo que la nalga aguanta-, me respondió. Así que cuando empiecen a moverse en el asiento me avisan y yo me voy. Mientras tanto aquí nos quedamos”, dijo, recibiendo la alegría del público que permaneció durante 2 horas y 50 minutos rendida ante Di Blasio.

Jocoso, romántico, hilarante, repartiendo flores y hasta ordenando champagne a una pareja que celebraba 33 años de aniversario, Di Blasio elogió y divirtió al público con chistes sobre sus invitados, cuyo trabajo magnificó e invitó a hacer una gira juntos.

Antes de la llegada de Maridalia, fueron presentados los temas “Como han pasado los años”, “Si nos dejan”, “Por una cabeza”, “Libertad”, “Sound of music” y “Corazón de niño”.

Maridalia llegó con su imponente voz a interpretar “Te ofrezco”, seguida de Danny Rivera con “Amada amante” y “Mi viejo”, seguido de Niní con “País soñado”.

“Cuando me dijeron de este show, Di Blasio y Amigos, con Amaury como director, hubo algo que no me encantó y es que entendía, y entiendo, que debía ser Maridalia, Niní y Danny con Di Blasio porque ellos son los grandes y esta es su tierra. Pero hay que ser muy grandes para aceptar que venga Raúl y sus amigos cuando debería ser al revés. Esos tres amigos en su humildad y grandeza aceptaron así y hoy me siento bien porque me siento en casa. Así me siento en esta tierra”, dijo antes de reunirlos a los tres en escena y sentar a Maridalia al piano.

