DHL Express informa se convierte en primera compañía logística con vehículos eléctricos en RD 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO- DHL Express, proveedor de servicios logísticos exprés informó este martes que sigue reforzando su compromiso con el medioambiente con la incorporación de 7 nuevos vehículos eléctricos libres de emisión de CO2 para sus transportes logísticos en la República Dominicana, convirtiéndose en la primera empresa courier en el país en adquirir vehículos eléctricos.

La empresa manifestó que con una inversión de más de USD$340,O00 en los vehículos y su infraestructura de carga necesaria, DHL Express busca seguir renovando su flota de vehículos para contribuir con el ecosistema y agilizar todos sus procesos de envío. Asimismo, su objetivo es optar por una logística sustentable y de vanguardia.

“Estamos comprometidos con la sostenibilidad y queremos crear un impacto positivo y duradero en el medio ambiente en el mundo, el país y nuestras comunidades,” comentó Octavio Fonseca, Country Manager para DHL Express República Dominicana.

Ser de las primeras empresas courier en República Dominicana que inicia su transición a vehículos eléctricos nos llena de orgullo. Estamos entusiasmados de ser pioneros y liderar la industria de una manera positiva”, dijo la empresa a través de un comunicado de prensa.

La compañía además manifestó que contará con puestos y estaciones de carga en sus instalaciones, y sus colaboradores serán entrenados para el buen y seguro uso de los vehículos y sus respectivas cargas.

Actualmente, DHL Express cuenta con 1 gateway en el país, 6 puntos de servicio propios, 1 avión dedicado y 2 vuelos diarios, además de 28 vehículos en su flota, y 24 rutas de entrega. En los últimos 3 años, la compañía ha invertido alrededor de USD $ 1.2M en el país.

“Estos nuevos vehículos eléctricos refuerzan nuestro compromiso de tener operaciones más limpias. Al mismo tiempo, tendrán un impacto positivo en nuestro negocio a través de la mejora de la eficiencia del combustible, la reducción de costos y la reducción de las emisiones de CO2 en un estimado 97%”, indicó la empresa.

A nivel regional, DHL Express cuenta con una flota de autos híbridos, más de 310 autos eléctricos, además de triciclos llamados e-Cargo Cycles, las cuales son de bajo consumo y asistencia eléctrica, y que han estado activas en Miami desde el 2020. La compañía espera tener una flota 60% eléctrica para el 2030 a nivel global.

“Con este primer paso de electrificación de flota en el país, el 25% de nuestra flota será eléctrica, lo que permitirá recogidas ecológicas, entregas de última milla y traslados internos en nuestras operaciones,” agregó Fonseca.

La inversión de la compañía en su flota eléctrica en las Américas ha superado los 15 millones de dólares en los últimos cuatro años.

DHL Express también anunció la compra de 12 aviones eléctricos, los cuales se incorporarán a su flota en el 2024 en los Estados Unidos.

Maxus es una marca fundada en 1896 en Lancashire, Inglaterra y es reconocida por sus vehículos comerciales de alto desempeño y durabilidad.

En el caso de las nuevas Maxus EV30 son vehículos 100% eléctricos, con autonomía de 260 a 300 kms, reduciendo la emisión de CO2 hasta un 97% y serán destinadas por DHL Express para cubrir las principales zonas de Santo Domingo y Santiago. Cuentan con una garantía de fábrica en el banco de batería de 8 años o 200,000 kms. y 3 años o 100,000 kms. en el resto de los componentes y sus mantenimientos son cada 2 años o 22,000 kms.

Las Maxus EV30 son importadas y distribuidas a República Dominicana por British Motors, representante exclusivo en el país, miembro del Grupo automotriz Pellerano, con más de 75 años de operaciones en el Caribe. Cuenta con un equipo profesional certificado por la fábrica para servicio de vehículos eléctricos y una óptima disponibilidad de piezas para suplir las necesidades de todos sus vehículos comerciales.

DHL – The logistics company for the world

DHL es la marca líder mundial en el sector logístico. “Nuestras divisiones de DHL ofrecen un portafolio inigualable de servicios logísticos que van desde la entrega de paquetes nacionales e internacionales, soluciones de envío y gestión (fulfillment) de e-commerce, envío express internacional, así como transporte terrestre, aéreo y marítimo, hasta la gestión de la cadena de suministro industrial”.

Cuenta con unos 400.000 colaboradores en más de 220 países y territorios de todo el mundo, DHL conecta a personas y empresas de forma segura y fiable, propiciando así flujos comerciales globales sostenibles. Con soluciones especializadas para mercados e industrias en crecimiento —incluyendo los sectores de tecnología, ciencias de la vida y salud, ingeniería, manufactura y energía, automoción y comercio minorista (retail) — DHL se posiciona decisivamente como «The logistics company for the world».

DHL forma parte del Grupo Deutsche Post DHL. En 2020, el Grupo registró ingresos de más de 66 mil millones de euros. Con prácticas comerciales sostenibles y un compromiso con la sociedad y el medio ambiente, el Grupo hace una contribución positiva al mundo. Deutsche Post DHL Group tiene como objetivo lograr una logística de cero emisiones para 2050.

