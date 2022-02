DGII y especialistas externan posición sobre aplicación o no de Itbis a servicios digitales

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.- Mientras la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), proclamó ayer que los usuarios dominicanos que contraten o consuman los servicios digitales que se les aplicaría el Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (Itbis) no son los que pagarían dicho tributo, algunos especialistas externaron su posición sobre la posible aplicación o no de este gravamen.

La DGII precisa que en la construcción del proyecto del reglamento de aplicación de Itbis a proveedores extranjeros, sólo abarca a los prestadores de servicios electrónicos no residentes en la República Dominicana tales como: Amazon, Expedia, Google, Netflix, Spotify, DiDi, Uber, Airbnb, Indriver, entre otros y no a quienes consuman vía estas aplicaciones.

En tanto que el economista Antonio Ciriaco Cruz consideró que “no sería relevante” la recaudación de recursos que se obtendría por la aplican del Itbis a los servicios digitales, al tiempo de expresar que en los países de la región donde han aplicado este tipo de impuesto, básicamente las recaudaciones oscilan, entre 20 y 120 millones de dólares al año. Añade que este gravamen debería ser incorporado por parte del Gobierno en una gran reforma fiscal.

De su lado, la abogada y comunicadora, Julia Muñiz Suberví, llamó a la población a no alarmarse, porque “la DGII no ha dicho que hay un proyecto de ley, que hay un decreto, no hay una normativa, no hay una resolución. Lo que DGII ha hecho es un llamado a unas vistas públicas que inician el 15 de febrero y finalizan el 21 de marzo, para conversar con la ciudadanía con relación a la posibilidad de que estas plataformas paguen impuestos”.

“La DGII sólo ha convocado a vistas públicas para abordar la posibilidad de que los servicios digitales que ofrecen proveedores extranjeros en el país paguen impuestos”, reiteró Muñiz Suberví en el programa El Nuevo Diario AM, el cual comparte junto a Enrique Mota, Glen Davis y Rafael Zapata.

