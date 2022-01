DGII recauda más de RD$2,300 MM por renovación marbete; falta menos del 10% por renovar

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La renovación del Impuesto de Circulación Vehicular (marbete) 2021-2022, había alcanzado al final de la tarde de este lunes y en la conclusión de este proceso un 91.3% (1,416,031 unidades vehiculares que habían renovado) y a partir de este martes serán establecidas sanciones, de RD$2,000, RD$2,100 y RD$3,100, para poder cumplir con este compromiso. Desde este martes el que pagaba RD$1,500 pagará RD$3,500 y el de RD$3,000 tendrá que pagar RD$5,000, para poder renovar.

Según la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), el total de vehículos hábiles para renovar son 1,550,776 unidades, mientras que el monto estimado a recaudar es RD$2,381.8 millones, de cuya cifra al corte de la 5:32 de la tarde de este lunes se había alcanzado RD$2,332.8 millones (97.9%), para un faltan de RD$49.1 millones (2.1%).

Hasta el momento no hay prórroga, de este proceso de renovación de marbete 2021-2022 que inició el pasado 2 de noviembre de 2021 y finalizó este lunes.

Los valores del marbete para renovar sin las sanciones eran de RD$1,500.00 para los vehículos fabricados hasta el año 2016 y de RD$3,000.00 para los fabricados del año 2017 inclusive, en adelante.

Había disponibles para renovación 30 entidades financieras con 720 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional y también las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi y de Sánchez, provincia Samaná, hasta ayer.

Las autoridades mantienen los montos correspondientes a las sanciones o recargos por no renovación durante el plazo establecido, como son RD$2,000.00 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero de 2022; RD$2,100.00 a los que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$ 3,100.00 a los que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores. ​

