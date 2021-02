DGII: Plazo para renovación de marbete en entidades financieras vence este 19 de febrero

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) reiteró que la extensión del plazo para la venta de marbete sin recargos a través de las entidades financieras vence este viernes 19 de febrero del 2021, por lo que a partir de la fecha deberán renovar en las Administraciones Locales y pagar mora.

Los montos de los recargos son de RD$2,000.00 para vehículos que no renovaron dentro del periodo designado; RD$2,100.00 para los que no lo hicieron en el 2019 y RD$ 3,100.00 para los que no lo pagaron en el 2018 y años anteriores.

La DGII enfatizó que no habrá más prórrogas para la adquisición del marbete sin penalidad.

Para la renovación están disponibles 31 entidades financieras distribuidas a nivel nacional las cuales disponen de 653 sucursales y/o agencias y 1,499 ventanillas, respectivamente.

La institución llamó a los contribuyentes aprovechar la oportunidad para evitar aglomeraciones en las Administraciones Locales.

Originalmente el plazo para la venta del Impuesto de Circulación de Vehículos vencía el pasado viernes 29 de enero, pero la DGII lo extendió al 19 de febrero en las entidades financieras a los fines de tener mayor disponibilidad de espacios y así mantener el distanciamiento.

Al corte de hoy se habían renovado 1,310,459 marbetes de un total 1,449,952 vehículos hábiles para renovar en esta temporada, por lo quedan pendientes 139,493.

La recaudación estimada es de RD$2,343,717,450, de la cual ya habían ingresado RD$2,166,301,500.

La DGII mantuvo los mismos precios del 2019 debido a la situación económica derivada de la pandemia.

Para los vehículos fabricados hasta el año 2015, inclusive, el costo es RD$1,500 y los del año 2016 en adelante es de RD$3,000.

También en esta ocasión no se aplica la oposición de renovación a los vehículos que posean multas de tránsito que no hayan sido solventadas.

Al momento de renovar es indispensable poseer fotocopia de la matrícula actualizada, legible y en buen estado.

Marbetes no entregados

La DGII hizo un llamado a aquellas personas que compraron su marbete por internet y a quienes no ha sido posible la entrega, a acudir al Departamento de Vehículos de Motor ubicado en Malecón Center para retirar el permiso de circulación.

Un total de 224 órdenes están en esta situación debido a distintos factores como falta de copia de la matrícula, causas de viaje o ausencia de persona que reciba el documento luego de múltiples visitas a la dirección indicada por el adquiriente.