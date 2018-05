DGII dispone mecanismo ágil para reembolsar pago de tarjeta de turista

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó que ha dispuesto un mecanismo expedito y sencillo, a través de su portal de internet, para solicitar el reembolso de los 10 dólares por tarjeta de turista en los casos en que aplique.

Informó que la devolución del dinero se hará en un plazo no mayor de cinco días a todos los viajeros no incluidos en la norma de la institución que adquieran boletos aéreos en puntos de venta fuera de República Dominicana.

Los ciudadanos que aplican para el reembolso son los dominicanos que hayan adquirido boletos aéreos en puntos de venta fuera de la República Dominicana, los extranjeros residentes en el país con carnet de residencia vigente, los extranjeros con un visado dominicano vigente y los extranjeros nacionalizados dominicanos.

También, los diplomáticos acreditados en el país, los ciudadanos de los países que, por los acuerdos bilaterales ratificados por el Congreso Nacional, están exentos, y los usuarios de aviación privada no comercial que utilicen aeronaves de un peso no mayor a treinta mil (30,000) libras y capacidad no mayor a 12 pasajeros.

“Exhortamos a todos los ciudadanos que apliquen para el reembolso de los 10 dólares a solicitarlo de inmediato, cumpliendo con los requisitos establecidos. Estamos garantizando que se le reembolsará a todos lo que los soliciten y cumplan con las condiciones establecidas”, afirmó la institución recaudadora en una nota de prensa.

La DGII explicó que las personas que califican para solicitar el reembolso de los 10 dólares pueden solicitarlo por vía electrónica accediendo al siguiente enlace: https://www.dgii.gov.do/TturistaWeb/ReembolsoTT/ReembolsoTT/RegistrarReembolso. Los solicitantes deberán aportar copia de su pasaporte y evidencia de haber sido afectados con el cobro del tributo.

Señaló además que las oficinas de la DGII están disponibles para aquellas personas que deseen realizar su solicitud de manera personal.

Puntualizó que el mecanismo es tan sencillo como que le permite al ciudadano solicitar que se le reembolse a su tarjeta de crédito o mediante efectivo o cheque vía una oficina de DGII.

La DGII informó que, de las solicitudes recibidas a la fecha, solo 6% se recibieron por oficina de la institución y el resto se recibió en la sección de la página web de DGII. Al día de ayer todas habían sido procesadas de la siguiente manera 80% ha sido aprobado con un crédito a la tarjeta de crédito de los usuarios y 20% denegado porque se ha confirmado con la aerolínea que el cobro no se ha realizado.

