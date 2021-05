(VIDEO) DGII aclara que no se puede hablar de evasión sino de incumplimiento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director general de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez Veras, manifestó este martes que la institución no ha procedido a realizar ningún tipo de aumento de un 3% a un 5% al impuesto de transferencias de inmuebles, sino más bien, que notificó la existencia del mismo, desde el año 2007, indicando que no les compete realizar dicha acción la cual recae sobre los poderes Legislativo y Ejecutivo.

“La DGII al igual que las demás instituciones del Estado, no están para establecer impuestos, estos los establecen el Poder Legislativo y tiene iniciativa el Poder Ejecutivo para esto”, puntualizó.

En ese orden, dijo que este es un impuesto establecido desde el año 2007, y lo que se ha hecho es enviar una comunicación a la Asociación de Bancos de la República Dominicana, pidiendo que les comuniquen a los asociados “que este impuesto está vigente”.

Valdez Veras emitió sus declaraciones durante una entrevista realizada por los periodistas Luis Brito, Rafael Zapata y Enrique Mota, en el programa El Nuevo Diario AM, el cual se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV.

“Es un impuesto que debo aclarar, hoy vi en un periódico que el presidente de la Asociación de Industrias Inmobiliarias diciendo que se mandó a cobrar la reinscripción, no es así, el 3% establecido en la Ley 173-07 es a la transferencia y el 2% es a la inscripción de hipoteca, no a la reinscripción, esta no está grabada”, aclaró el titular de la DGII.

Igualmente, dijo que el orden de la misiva enviada, es establecer un criterio unificado con la Asociación de Bancos, con la idea de que se mantuviera como una comunicación en consulta con esta institución.

Evasión fiscal

Valdez Veras también se refirió al tema de la evasión fiscal en la República Dominicana, indicando que en Impuestos Internos y en todo el sistema tributario dominicano, no cree que haya mucha evasión, sino más bien el incumplimiento de muchos sectores y ciudadanos.

“Los planes que habían desde que éramos oposición era la de realizar un gran censo de incorporación, que pudiese llevar este incumplimiento a la más mínima expresión”, manifestó el funcionario.

Asimismo, dijo que desgraciadamente les ha correspondido asumir el gobierno, al presidente y a los funcionarios, en medio de una pandemia terrible.

“Se imaginan que al asumir en agosto hubiésemos salido con un censo nacional de contribuyentes, ¿qué le hubiese pasado a la DGII y al Gobierno?, entonces estos planes están a la espera de ese y otros aspectos que tienen que ver con el proyecto de reforma fiscal que el presidente ha referido en varias ocasiones”, dijo.

“Hay que poner en práctica lo que el presidente dijo en la campaña, es aumentar la base y reducir las tazas. Aumentar la base porque hay muchos negocios informales que en algún momento tendremos que formalizarlos”, agregó.

Recaudaciones

En lo referente a las recaudaciones realizadas por la DGII, que dicen establecieron un récord desde que surgió la institución, Valdez Veras dijo que en abril de 2019 se registró el mayor volumen con un monto de $53 mil millones de pesos, sin embargo, dijo que en abril de 2021 la entidad logró recaudar unos $68, 700 millones de pesos.

“Hay varios factores por lo cual se dio esto, desde nuestro punto de vista, el año pasado las empresas no pagaron correspondiente al ejercicio fiscal 2020, ni la micro, ni la pequeña y parte de la mediana, todo el sector turístico, bares y restaurantes no pagó anticipo, porque el Gobierno lo fue exonerando”, dijo.

Igualmente, dijo que las empresas grandes que también solicitaron exención de anticipos, por una merma confirmada en sus ingresos, pues también se les concedió.

“Al no tener deducciones del anticipo pues necesariamente el IR-2 la declaración jurada, pues es una mayor renta neta imponible”, dijo.

Valdez Veras dijo también que otro hecho importante, el cual dijo siempre resalta, es que más de 6 mil empresas que no declararon en el año 2019, pues lo hicieron en este año 2021.

“Fue de manera espontánea, sin nosotros ir y conminarla a que se pusieran al día. Hay una confianza en el Gobierno y en la forma como se está gastando el dinero, lo cual es un plus muy bueno para lo que ha tenido que ver con el aumento de estas recaudaciones”, enfatizó Valdez Veras.

Caso Coral

Al ser preguntado sobre el tema de funcionarios de la administración saliente y lo correspondiente al pago de sus impuestos en la DGII, en específico sobre el imputado en el caso “Coral”, mayor general Adán Cáceres Benoni, Valdez Veras se limitó a responder que tienen por principios respetar la ley, indicando que si se revisa el Código Tributario en la Ley 11-92, articulo 47, le obliga a los funcionarios a reservarse las informaciones de cada contribuyente.

“Nosotros no podemos, ni a otras instituciones del Estado, permitirle acceso a nuestra base de datos”, refirió.

En referencia al Ministerio Público, dijo que este organismo de justicia debe solicitar informaciones vía escrita, y que para que la DGII pueda tomar cualquier medida debe existir obligatoriamente una sentencia judicial.

“Es un nivel de reserva que nosotros debemos cumplir y que no podemos dar ese tipo de informaciones, ni a la opinión pública ni a nadie, respetuosos de la ley como debemos ser, tenemos que cumplir la ley”, aseveró Valdez Veras.

Deudas encontradas

Luis Valdez Veras también trató el tema de las deudas encontradas por la institución, indicando que de un total de 12 mil expedientes unos 7 mil ya han sido notificados, de los cuales asegura una buena parte de los mismos se ha puesto al día.

“Lo que hemos hecho es administrar las facilidades de pago que le otorga la oportunidad que le otorga la Ley 46-20, modificada por la 07-21”, dijo.

En ese orden, dijo que en este aspecto y en otros tiene tiene mucho que ver la gestión, y el acercamiento que el contribuyente siente en estos momentos.

“La DGII en estos momentos es una puerta abierta para el contacto, para la asesoría de los procedimientos, donde tenemos un departamento de educación tributaria que todas las semanas realiza webinar para enseñar la forma y procedimientos que la DGII exige”, manifestó.