DGDC entrega cocina industrial al Club La Búcara, en San Francisco de Jacagua

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Con una inversión cercana a los dos millones de pesos, La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad inauguró una cocina industrial en San Francisco de Jacagua, donada por la DGDC al Club La Búcara de ese Distrito Municipal, en la provincia Santiago.

La ceremonia inaugural fue encabezada por el director general de la DGDC, Eléxido Paula Liranzo, quien hizo el corte de la cinta y entregó la obra a la directiva del Club, representada por el párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima, Ramón -Nino- Ramos.

La cocina industrial, construida en acero inoxidable, hormigón armado y totalmente equipada, completa el sistema de obras para la puesta en operación del restaurant del Club de la comunidad La Búcara, y servirá de sostén a las actividades comunitarias de esa entidad social, levantada en las paradisiacas montañas de San Francisco de Jacagua.

Durante el acto, Paula Liranzo expresó que la construcción de la obra fue posible gracias a los aportes que hace a la DGDC el presidente de la República, Luis Abinader, y agregó que con ella se amplían las oportunidades de desarrollo de esa comunidad.

Dijo que contribuir con el Club La Búcara le llena de satisfacción y resaltó el liderazgo social de la Sección Jacagua Adentro, impulsado por el Padre Nino Ramos, de quien destacó su afán a favor del desarrollo de las comunidades.

Eléxido Paula Liranzo defendió el derecho de las comunidades a reclamar y empujar para que los funcionarios lleven servicios a la gente de las localidades necesitadas.

“Somos personas nacidas en comunidad rural. Somos personas que hemos creído en el presente y en el futuro y nos ata el optimismo, el ideal y la utopía. No para mirar el horizonte y dejar el horizonte pechando el cielo con la tierra, sino labrando el camino para que la utopía no se quede en una ilusión y la ilusión no se quede en una utopía ni en una esperanza desesperanzada, sino en un hecho consumado y una acción que se cristalice a través de los esfuerzos de las comunidades”, indicó el funcionario.

Las palabras de agradecimiento, en nombre de la comunidad, estuvieron a cargo del secretario del Club, Rodolfo Domínguez, quien señaló que, gracias a la DGDC y su director general, los miembros del Club convertirán en realidad su sueño de tener un restaurant que servirá además como fuente de empleos para los habitantes del paraje, los productores y suplidores de alimentos que allí se comercialicen.

La bendición de la obra estuvo a cargo del Padre Nino Ramos, quien definió como sencilla la ceremonia de entrega de la nueva cocina industrial, pero muy significativa para los moradores de la comunidad que recibirán sus beneficios.

Al final de la ceremonia, Paula Liranzo, acompañado de los directivos del Club, el padre Nino Ramos, el subdirector general de Desarrollo de la Comunidad, Antonio Mateo; el director regional Cibao Norte, Rafael García Filpo; el encargado de la regional del Distrito Nacional, Omar Vilomar; el encargado de transportación, Cristian Tejada; Rafael Martínez, encargado del Departamento de Ingeniería, y otros funcionarios de la institución, hicieron un recorrido por las instalaciones.

