DGCINE y embajador francés llevan a cabo encuentro con productores del programa “DEENTAL in the Caribbean”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Embajador de Francia en República Dominicana, el Sr. Eric Fournier, y su esposa la Sra. Florence Fournier, recibieron en su residencia a los participantes del programa “DEENTAL in the Caribbean”.

Este cóctel se llevó a cabo dentro del marco de actividades del programa de apoyo a 20 productores cinematográficos “DEENTAL in the Caribbean”, el cual llega por primera vez a República Dominicana gracias a la colaboración entre la Dirección General de Cine (DGCINE) y el Centre National du Cinéma et de l’image Animée de Francia (CNC francés), con la cooperación financiera de la Unión Europea y el apoyo de la organización de los Estados ACP (África, Caribe y Pacífico).

Durante el encuentro el Embajador de Francia expresó su apoyo a este programa, resaltando la importancia de promover la coproducción entre los diferentes países que componen el mismo (Francia, República Dominicana, Haití, Barbados, Granada, Santa Lucía, Bahamas y Trinidad & Tobago), “El cine es un campo prioritario para la cooperación de nuestro país con la República Dominicana, pues es el arte que más facilita el diálogo entre los pueblos, permitiendo la creación de empleos de calidad. Francia no es solo el país donde nació el cine y la “excepción cultural”, donde brillan festivales como el de Cannes, sino también es uno de los países líder en co-producción (143 coproducciones en 2021 con 45 países distintos)”, fueron las palabras del Sr. Fournier.

Asimismo, la Directora General de la DGCINE, Marianna Vargas Gurilieva reafirmó el compromiso de la DGCINE de seguir trabajando de la mano con instituciones internacionales para fortalecer las oportunidades de coproducciones. “Estamos muy felices de trabajar de la mano con el CNC para llevar a cabo este programa por primera vez en República Dominicana. Recibimos a “DEENTAL in the Caribbean” como una oportunidad para el beneficio mutuo de los productores en el Caribe. En esta edición, hemos podido crear una experiencia que nos ayuda a alcanzar un objetivo común, la expansión de cada una de nuestras industrias cinematográficas nacionales a través de la colaboración intercultural. «, dijo Vargas Gurilieva.

En este orden, Magalie Armand, jefa de coproduction, coopération et Cinemas du monde de CNC, expresó su agradecimiento de poder llevar a cabo este encuentro, así como también su satisfacción de realizar el programa en República Dominicana, augurando que a futuro sigan las conexiones entre los países.

Los productores provenientes del Caribe pudieron conectar con otros productores locales e invitados especiales. De igual manera sostuvieron encuentros con Jerome Paillard, productor de cine francés y quien fue director del Marché Du Film del Festival de Cannes; Sergio Gobbi, guionista, productor y director ítalo-francés; el Embajador de Francia en Jamaica, Olivier Guyonvarch; la Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la Unión Europea en República Dominicana, Katja Afheldt; y la Consejera de Cooperación y de Acción Cultural de la Embajada de Francia, Brigitte Veyne.

Relacionado