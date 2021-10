DGCINE firma acuerdo interinstitucional con las Municipalidades de Samaná

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SAMANA. – Con el objetivo de impulsar y promover la sostenibilidad de la industria cinematográfica en la provincia de Samaná, la Dirección General de Cine (DGCINE) suscribió un acuerdo de integración y cooperación interinstitucional con los municipios y juntas de distritos municipales de la provincia, este 28 de octubre de 2021.

El evento se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Samaná, y contó con la presencia de Nelson Antonio Núñez, alcalde de la provincia de Samaná; Cecilio García, director de la Junta Distrital de Las Galeras y presidente de la Mancomunidad de Ayuntamientos de Samaná; Luis Felipe, director de la Junta Distrital de Arroyo Barril; Fernando Mercado (Raffy), director de la Junta Distrital de El Limón; Ynocencio de Jesús Calcaño, alcalde del Municipio de Sánchez; Eduardo Esteban Polanco, alcalde de Las Terrenas, y la presidenta del concejo de regidores, Edna Denise Díaz.

“La suscripción de este acuerdo es de suma importancia para la industria, pues establecerá una tasa y procedimientos comunes, alineados con el plan de Burocracia Cero, propiciando la predictibilidad por parte de las producciones, así como la garantía jurídica. Actualmente nos encontramos aunando esfuerzos con entidades formativas, para ofrecer programas de capacitación del capital humano, con el objetivo de formar, formalizar y fortalecer la zona. El hecho de que los alcaldes y directores distritales se hayan unido, con el fin de impulsar el crecimiento sostenible de la provincia, es un gesto admirable y que debe ser replicado”, expresó Marianna Vargas Gurilieva, directora general de la DGCINE.

Durante el encuentro se dejó oficialmente aperturada una extensión de las oficinas de la DGCINE, en el municipio cabecera de la provincia de Samaná, lo cual demuestra el compromiso asumido con la región de apostar a la sostenibilidad de la zona.

Las producciones cinematográficas se han traducido en un desarrollo económico y social importante para Samaná, sobre todo en el sector turístico. Asimismo, estos proyectos constituyen aportes al arte, la cultura, la formación y el trabajo. Es así como en contrataciones directas (empleos) en la provincia, los proyectos extranjeros han gastado un aproximado de DOP $3,117,372,491.95 en este último año.

Samaná ha sido el escenario de grandes producciones internacionales, tales como “Old”, “Arthur the King”, “The Lost City of D”, “The I-Land”, “La isla de las tentaciones”, “Exterminate all the brutes”, “The Long Song” y “47 meters down”.

Alcaldes y directores distritales

Nelson Antonio Núñez, alcalde de la provincia de Samaná, manifestó que la firma de este acuerdo creará las condiciones y facilidades necesarias para la aplicación de la Ley núm. 108-10. “Definitivamente le daremos seguimiento y estaremos dispuestos a brindar todo el soporte necesario para que Samaná continúe beneficiándose del rodaje de grandes producciones que en los últimos años hemos estado recibiendo. ¡Enhorabuena!”.

Eduardo Esteban Polanco (Willy), alcalde de Las Terrenas, expresó “para la provincia de Samaná, este acuerdo viene a organizar y regularizar las acciones de lugar, en el sentido de que tendremos las reglas del juego claras y esto le dará a las productoras una idea de lo que necesitan hacer y los costos que deben de pagar. Es de vital importancia que nos apoyemos todos y que visualicemos acciones conjuntas para el desarrollo del sector”.

Luis Felipe Fermín Almonte, director de la Junta Distrital de Arroyo Barril, considera este acuerdo de suma importancia ya que, desde la pasada gestión, han tratado de que se regularicen los procesos, por el gran potencial que posee Samaná para el rodaje de películas. “Estamos dando total apoyo a la DGCINE, debido a que gracias al desarrollo de la industria cinematográfica en la región impulsamos la economía y el turismo”.

Cecilio García Javier, director del Distrito Municipal de Las Galeras, se comprometió a luchar junto a sus homólogos, para lograr que Samaná sea vista en todo el mundo. “Me siento orgulloso y agradecido de tener aquí a DGCINE y a su representante, Marianna Vargas Gurilieva. Las Galeras no tiene con qué pagarles”.

Fernando Mercado Morel, director del Distrito Municipal de El Limón, manifestó que desde que Marianna asumió el rol de directora general, ha estado pendiente a cada detalle de las películas que se han producido en la provincia de Samaná, especialmente en El Limón. “Este acuerdo garantiza la confianza de las producciones que vienen a rodar al país”.

Ynocencio de Jesús Calcaño, alcalde del Municipio de Sánchez, agregó “la firma de este acuerdo nos da una señal de integración, que es lo que necesita esta provincia. Estamos dispuestos a integrarnos y a trabajar, y considero que vamos por buen camino. Confío en que tendremos un turismo que aportará beneficios para nuestra gente”.

Nuevos arbitrios

Los arbitrios propuestos para los tres municipios y los tres distritos municipales de la provincia de Samaná son los siguientes:

Arbitrios..png

Dichas tarifas sólo aplican a espacios públicos, no debiendo ser cobradas cuando los proyectos cinematográficos o audiovisuales rueden dentro de propiedades privadas.

Difusión de cine dominicano

Durante las dos primeras semanas de noviembre, la Cinemateca Dominicana, dependencia de la DGCINE, llevará la Cinemateca Sobre Ruedas a todos los municipios que componen la provincia de Samaná. Este programa de difusión cinematográfica tiene la finalidad de promover la cultura del séptimo arte y ofrecer una opción de sano entretenimiento.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuándo entrarán en vigencia estas medidas?

A partir del 28 de octubre de 2021, y se mantendrá en vigencia por un período de cuatro (04) años, prorrogable mediante gestión escrita de las partes.

2. ¿Cuáles serán las funciones de la nueva oficina de la DGCINE en Samaná?

Apoyar a todos los demás Municipios y Distritos Municipales de la provincia de Samaná, potencializando y profesionalizando el capital humano de la provincia.

3. ¿Estas tarifas serán iguales para cortometrajes o películas que no apliquen a los incentivos de la Ley núm. 108-10?

Sí, serán iguales para cualquier producción, independientemente sea cortometraje o largometraje, o se acoja o no a los incentivos de la Ley núm. 108-10.

4. ¿Para el cobro de arbitrio se tomará en cuenta la cantidad de días de rodaje?

Sí, los montos variarán según la cantidad de días del rodaje. Para un rodaje de 1-28 días se cobrará DOP5,000.00 por día, en los de 29-70 días se cobrará DOP3,500.00 por día y en rodajes que duren 71 días en adelante, se cobrará DOP2,500.00 por día.

5. ¿El arbitrio será cobrado en rodajes en espacios privados?

No, dichas tarifas sólo aplican a espacios públicos.

