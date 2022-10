DGA realiza vistas públicas con gremios empresariales sobre reglamento de la Ley de Aduanas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Gremios empresariales y profesionales del sector logístico, importador, exportador y usuarios del servicio aduanero, presentaron a la Dirección General de Aduanas (DGA), sus observaciones y comentarios sobre el borrador de Reglamento de la Ley de Aduanas 168-21, en una vista pública celebrada en el auditorio de la entidad.

Los representantes de las empresas convocadas tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas, mientras que el equipo técnico de la DGA presentó los resultados de la revisión de las observaciones, su aceptación parcial o total, y mostró el texto resultante con los cambios incorporados.

El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, detalló que, para el borrador de este proyecto de reglamento, fueron recibidas y analizadas más de 257 sugerencias de las asociaciones empresariales, de las cuales el 50.2 % fueron incorporadas.

“Esto ha sido un esfuerzo fundamental, para que el mundo aduanero sea más transparente, más exacto, más determinable y tenga más seguridad jurídica”, expresó el director general de Aduanas, durante la audiencia.

En la audiencia estuvo presente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, quién ha estado colaborando con esta normativa a través de la entidad que dirige.

“Este nuevo régimen aduanero está en consonancia con el espíritu institucionalista y de modernización del Estado, que impulsa la presente gestión encabezada por Luis Abinader”, manifestó Peralta.

El asesor general de la DGA, Eduardo Rodríguez, agradeció al equipo jurídico involucrado en el proyecto del reglamento, y a los gremios y empresarios que enviaron sus observaciones, al tiempo que valoró la transparencia y democracia que se ha tenido en el proceso.

El borrador del reglamento en cuestión contiene capítulos sobre el objeto y ámbito de aplicación de la nueva Ley de Aduanas 168-21, control aduanero, gestión de riesgo, fiscalización aduanera y el procedimiento administrativo de fiscalización.

Asimismo, sobre los operadores aduaneros y los requisitos para su licenciamiento, operatividad y formalidades, los apoderados especiales, y lo relativo a la obligación tributaria aduanera y sus garantías, los procedimientos comunes a todos los regímenes aduaneros, entre otros.

Estuvieron presentes la Asociación Dominicana de Empresas Courier (Asodec), Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD), Cámara Americana De Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), la Asociación De Importadores De Vehículos Usados INC (ASOCIVU), la Asociación Dominicana de Exportadores, INC (ADOEXPO), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Asociación Dominicana de Agentes de Aduanas, Inc (ADAA), y de la Asociación Dominicana de Agentes de Carga Aérea y Marítima (ADACAM).

También de las empresas Total Logistic Trading, Ven y Ve Auto Import, Marítima Dominicana, Auto Lolo SRL e Inversiones Breddy Auto Import.

Ley de Aduanas

Se recuerda que en septiembre de 2021 fue promulgada la nueva Ley de Aduanas 168-21, sustituyendo al texto anterior que tenía más de 68 años de antigüedad.

La nueva legislación adapta las operaciones logísticas a los acuerdos internacionales comerciales y aduanales suscritos por el país en los últimos 30 años y reduce la discrecionalidad del director de la DGA.

