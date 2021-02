Devin Booker será el reemplazo de Anthony Davis en el Juego de Estrellas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La selección de jugadores para el próximo All-Star generó, cuando no, un gran revuelo. Durante la noche del martes se dieron a conocer los reservas para el evento; y no fueron pocos los que expresaron su desacuerdo con la no convocatoria de Devin Booker. Hasta colegas de la talla de LeBron James se animaron a transmitir su fastidio.

Pero todo eso quedará en la nada, ya que a pesar que los entrenadores no lo seleccionaron, la NBA ha anunciado que Booker será el reemplazo del lesionado Anthony Davis de los Lakers, quien ya se sabía que no podría participar del evento que tendrá lugar este 7 de marzo en Atlanta.

Adam Silver, como comisionado de la Liga, tiene la autoridad exclusiva para elegir reemplazos de lesionados que fueran convocados en el All-Star. Aunque por lo general no suele alejarse de los votos de los entrenadores, y elige al siguiente mejor jugador de la lista.

De esta manera, el joven escolta de los Suns repite como All-Star bajo la misma modalidad, ya que la temporada pasada también ingresó al Juego de Estrellas como reemplazo de un lesionado Damian Lillard. Este año se ha impuesto a otros grandes nombres que merecían su lugar, y que seguramente serán motivo de discusión de varios aficionados. No se puede dejar contentos a todos, y estarán quienes reclamen por la inclusión de Mike Conley, Ja Morant, Brandon Ingram, o DeMar DeRozan, entre otros.