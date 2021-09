Devin Booker se perderá el inicio de los entrenamientos debido al protocolo sanitario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El training camp de los Suns arrancará con una ausencia notable. Devin Booker no podrá estar presente debido a que se encuentra bajo las restricciones establecidas por el protocolo sanitario de la liga, tal y como ha informado Shams Charania, de The Athletic. El escolta se perderá por tanto los primeros días de pretemporada, aunque no debería tardar demasiado en estar disponible y ejercitarse con total normalidad.

En concreto, la pretemporada arranca oficialmente mañana, 28 de septiembre, y los Suns tendrán su primer encuentro amistoso el 4 de octubre, día que se medirán a los Sacramento Kings. No está claro si Booker estará ya disponible para entonces, pero en cualquier caso no se trata de un partido importante y los de Arizona pueden permitirse no contar con él durante un tiempo.

Booker viene de firmar 25,6 puntos por partido en temporada regular, un promedio que aumentó hasta los 27,3 en unos playoffs en los que comandó a los suyos hasta sus primeras Finales en 28 años. Veremos si esta temporada puede repetir o incluso mejorar dicha hazaña para convertirse definitivamente en historia de la franquicia.

Relacionado