Devin Booker quiere revancha frente a Lakers

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES.- Los Angeles Lakers han derrotado a los Phoenix Suns en dos ocasiones esta temporada. Y esta noche volverán a medirse dentro de su enfrentamiento en los cuartos de final de la Copa NBA.

Ambos encuentros se decidieron por una renta ajustada de tan solo tres y cinco puntos, respectivamente. No obstante, hay que tener en cuenta que los de Arizona no pudieron contar con Devin Booker por lesión en dichos duelos. Ahora que está recuperado, el escolta espera cobrarse la revancha y llevar a su equipo hacia la Final Four de Las Vegas.

«Perderse cualquier partido es difícil. Y estoy muy emocionado con este», afirmó Booker, según recoge el medio Arizona Republic. «Sé que están jugando bien y están sanos. Será un combate de pesos pesados en Los Angeles. Hay mucho en juego. El ganador va a Las Vegas. Creo que todo el mundo lo está esperando y será divertido.»

Booker llegará al partido como una moto tras superar su esguince de tobillo. En los últimos nueve partidos promedia 27,1 puntos y 7,9 asistencias. De ellos, ocho se saldaron con victoria, lo que ha permitido a los Suns ascender hasta la cuarta posición de la Conferencia Oeste con un récord de 12-8. Una inercia positiva que ahora esperan trasladar a la fase final de la primera edición de la Copa NBA.