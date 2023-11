(VIDEO) Devin Booker hunde a los Grizzlies con 40 puntos

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO, EE.UU.- En el primer partido del año sin Kevin Durant, los Phoenix Suns pudieron contar con un Devin Booker de cuarenta puntos y hundieron a unos Memphis Grizzlies (89-110) que siguen sin poder ganar en casa en este comienzo de la temporada NBA., informó este sábado la prensa local.

Después de que Durant dirigiera la sufrida victoria del miércoles contra los Golden State Warriors, Booker anotó cuarenta puntos con 15 de 21 en tiros de campo, tres de cuatro en triples, cinco rebotes, cuatro asistencias y cuatro robos en su último partido de la fase de grupos de la Copa de la NBA.

Su gran partido frustró la buena actuación del español Santi Aldama, quien fue el mejor de los Grizzlies con 21 puntos y cinco rebotes.

If Devin Booker doesn't make this banked-in 3, a Rockets win on Tuesday would have eliminated the Suns from the play-in tournament.

Pelicans would have been +33 for the wild card spot, besting the Suns' +31.

But Booker's 3 put Phoenix at +34 and now they should advance. Unreal pic.twitter.com/XhXVysXKqw

— Kellan Olson (@KellanOlson) November 25, 2023