(VIDEO) Devin Booker deslumbra con 51 puntos en solo tres cuartos

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Devin Booker se lució este miércoles con 51 puntos en tan solo tres cuartos en la victoria de los Phoenix Suns frente a los Chicago Bulls (132-113).

El escolta metió 26 puntos solamente en el tercer cuarto (5 de 5 en triples, 10 de 11 en tiros) y cerró su recital anotador con un impresionante 20 de 25 en tiros de campo (6 de 7 en triples) y también consiguió 4 rebotes y 6 asistencias en 31 minutos en pista.

Con el encuentro prácticamente resuelto al terminar el tercer periodo (106-81), el entrenador de los Suns, Monty Williams, reservó a Booker y no le sacó en el último cuarto.

🤯 51 PTS (20/25 FGM) | 6 AST | 6 3PM@DevinBook WENT OFF for 51 PTS in just 3 quarters of play! pic.twitter.com/BWd4Vs6y15

— NBA (@NBA) December 1, 2022