Devers y Soto entre candidatos comerciales que pronto podrían estar en movimiento en Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Durante las últimas semanas, hemos visto salir del tablero a la mayoría de los agentes libres destacados , con más de $3 mil millones en contratos firmados por cinco docenas de jugadores.

El martes por la noche, Carlos Correa se convirtió en la estrella más reciente en conseguir un mega acuerdo, aceptando un contrato de $350 millones por 13 años con los Giants , quienes finalmente pudieron adquirir el tipo de jugador de franquicia que habían estado buscando. El club no ha confirmado el acuerdo.

Varios jugadores notables permanecen en el mercado de agentes libres, incluidos Carlos Rodón , Dansby Swanson y Andrew Benintendi , pero a medida que esos jugadores y otros continúan firmando, los equipos de la liga recurrirán al mercado de intercambio en un esfuerzo por apuntalar sus listas. para 2023 y más allá.

MLB.com echa un vistazo a 10 posibles candidatos comerciales que podrían moverse entre ahora y el Día Inaugural (jugadores enumerados alfabéticamente por apellido):

Bobby Dalbec , 1B, Medias Rojas

Con Eric Hosmer y el prospecto No. 2 Triston Casas delante de él en la tabla de profundidad en la primera base, Dalbec es un hombre sin un papel en la lista de los Medias Rojas. El jugador de 27 años tuvo una temporada 2021 sólida (25 jonrones, OPS de .792), pero logró solo 12 jonrones y un OPS de .652 en 117 juegos en 2022, luchando por recuperar su desempeño de las dos temporadas anteriores. Boston ha informado a los equipos que Dalbec está disponible y, según los informes, Tampa Bay ha expresado interés.

Rafael Devers , 3B, Medias Rojas

Después de haber perdido a Xander Bogaerts en la agencia libre, los Medias Rojas seguramente sentirán la presión de firmar a Devers con una extensión de varios años. Se dice que Devers busca más de $300 millones y, según una fuente, las primeras ofertas de Boston están muy por debajo de ese total. ¿Boston aprenderá una lección de la situación de Bogaerts? Si el club y Devers están muy separados en las conversaciones de extensión, los Medias Rojas podrían buscar mover a Devers con un año restante hasta que se convierta en agente libre en lugar de arriesgarse a que firme en otro lugar sin nada que mostrar más que la compensación de la selección del Draft.

Chris Flexen , RHP, Marineros

Los Marineros tienen mucha profundidad de lanzamiento inicial, con Robbie Ray, Luis Castillo, Logan Gilbert, Marco Gonzales y George Kirby uniéndose a Flexen y al mejor prospecto de lanzadores, Emerson Hancock. Seattle parece poco probable que firme a un agente libre de mucho dinero, por lo que su mejor vía para llenar sus vacíos restantes es el mercado de intercambio, que resulta ser la especialidad del presidente de operaciones de béisbol, Jerry Dipoto. Flexen fue trasladado al bullpen la temporada pasada cuando los Marineros adquirieron a Castillo en un canje, por lo que trasladarlo a un club que busca ayuda en la rotación parecería tener sentido.

Liam Hendriks , LD, Medias Blancas

Los White Sox han respondido numerosas llamadas a su cerrador All-Star, y aunque Chicago no está comprando activamente a Hendriks, existe una posibilidad realista de que pueda ser movido. Los White Sox podrían usar mejoras en la segunda base, en las esquinas de los jardines y en la rotación de abridores, por lo que un acuerdo con Hendriks podría ayudar a cubrir una o más de esas posiciones. Hendriks tiene una cláusula limitada de no intercambio que le permite bloquear un trato con cinco equipos no especificados, lo que le da a los Medias Blancas una amplia gama de clubes para hablar sobre el cerrador.

Danny Jansen , C, Azulejos

Ahora que Willson Contreras, Christian Vázquez y Mike Zunino han conseguido acuerdos de agentes libres y los Bravos cambiaron por Sean Murphy, el enfoque del mercado de receptores se dirige a Toronto, donde los Azulejos tienen tres respaldos sólidos en su lista. Jansen parece ser el que tiene más probabilidades de ser canjeado, aunque Toronto podría cambiar a Gabriel Moreno o Alejandro Kirk si el precio es el adecuado. Los Rays, D-backs, Astros, Red Sox y Cubs se encuentran entre los equipos que buscan mejorar detrás del plato, poniendo a los Blue Jays en una posición sólida.

Pablo López , LD, Marlins

López era un objetivo comercial popular antes de la fecha límite del verano pasado, y eso fue antes de que lanzara 180 entradas, el máximo de su carrera. Después de ir a una audiencia de arbitraje con los Marlins el año pasado (el club ganó), parece poco probable que Miami lo firme con una extensión a largo plazo, incluso después de que el ganador del Cy Young, Sandy Alcantara, firmó una extensión por cinco años y $56 millones. Hace años. Si los Marlins pueden canjear a López por un bate controlable, piensen en Luis Arráez de Minnesota, un acuerdo podría concretarse, especialmente con los principales prospectos Eury Pérez, Jake Eder y Dax Fulton llamando a la puerta de las grandes ligas. López está bajo el control del club hasta la temporada 2024.

Bryan Reynolds , OF, Piratas

Poco antes de las Reuniones de Invierno, Reynolds solicitó un intercambio fuera de Pittsburgh, lo que lo colocó oficialmente en el bloque comercial. Eso no quiere decir que el jardinero All-Star será movido entre ahora y el Día Inaugural; Las fuentes dicen que el precio que piden los Piratas es comprensiblemente alto, ya que Reynolds, quien tiene 51 jonrones, 152 carreras impulsadas, 54 dobles y un OPS de .861 en 304 juegos desde el comienzo de 2021, está bajo el control del club hasta la temporada 2025.

Gregory Soto , LZ, Tigres

Un All-Star en cada uno de los últimos dos años, Soto está bajo el control del club hasta 2025, lo que lo convierte en un candidato comercial asequible y atractivo para varios clubes. Dados los precios que han cobrado los relevistas hasta ahora en la temporada baja, Soto podría traer de regreso un buen paquete de jugadores y/o prospectos si los Tigres deciden canjearlo.

Gleyber Torres , 2B, Yankees

Suponiendo que Oswald Peraza y/o Anthony Volpe tengan la oportunidad de romper el campamento con los Yankees esta primavera, Nueva York tendrá una gran cantidad de jugadores de cuadro en su lista. Torres está a un año de la agencia libre, listo para ganar al menos $9 millones en su último año de arbitraje; dado el deseo de los Yankees de agregar otro lanzador abridor, así como una o dos piezas del bullpen, el jugador de 26 años podría ser movido en un esfuerzo por recortar parte de la nómina. DJ LeMahieu podría asumir funciones de segunda base, mientras que Isiah Kiner-Falefa, Volpe, Peraza y Oswaldo Cabrera también podrían estar en la mezcla si Torres es cambiado.

Daulton Varsho , OF, D-backs

Arizona adquirió a Kyle Lewis el mes pasado, agregando un bate derecho muy necesario a su combinación de jardines inclinados a la izquierda. Con cuatro jóvenes jardineros zurdos (Varsho, Jake McCarthy, Alek Thomas y Corbin Carroll) en la lista, los D-backs probablemente buscarán mover a uno de ellos para agregar otro bate derecho en algún lugar del cuadro interior. Varsho ya ha atraído el interés de varios clubes, incluidos los Astros.

