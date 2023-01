Devers recibe extensión de contrato por $332 millones y 11 años

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Medias Rojas de Boston amarraron al dominicano Rafael Devers.

El periodista Bob Nightengale, del USA Today, reportó este miércoles en la tarde que los Medias Rojas han dado una extensión de contrato al dominicano Devers por 11 años y $332 millones, como informó Carlos Baerga por primera vez.

El reporte de Nightengale indica que el acuerdo comienza en 2024 con Devers ganando $17.5 millones en 2023.

El trato no está hecho. El proceso físico no ha comenzado. El equipo tampoco lo ha confirmado.

