Devers llega a los entrenamientos enfocado en mejorar su defensa

Elogio contrato de Tatis

EL NUEVO DIARIO, FORT MYERS, Florida — Establecido ya como uno de los más talentosos bateadores jóvenes de la actualidad, lo único que separa al dominicano Rafael Devers de la grandeza es la consistencia.

Esto es particularmente cierto en el aspecto defensivo. El tercera base encabezó las Grandes Ligas con 14 errores en sólo 128 oportunidades la temporada pasada, un porcentaje de fildeo de .891, dice una nota de MLB.com.

Ya con 24 años y entrando a la que será su cuarta campaña, el bateador zurdo sabe que necesita ajustar ciertos aspectos de su juego. Y promete que lo hará.

Aunque es complicado buscarle defectos al poderoso bate de Devers, es cierto que puede pasar de momentos muy fríos a muy encendidos. Los trechos malos suelen ocurrir al principio de la temporada.

La otra área en la que Devers está trabajando para ser más consistente es la preparación física. Luego de que se suspendieran los entrenamientos del año pasado debido a la pandemia, Devers no estaba en óptimas condiciones cuando se presentó al campamento de verano en julio.

Eso pudo haber contribuido con su lento inicio al bate y su mal año con el guante.

“Sí, pero no quiero usar eso como una excusa”, dijo Devers a MLB.com. “Todo el mundo tuvo que lidiar con lo mismo, pero obviamente, con la pandemia y los protocolos que había, especialmente una vez que se paró el Spring Training y regresé a la República Dominicana, no quiero decir que no estaba entrenando, yo estaba practicando.

“Pero no es lo mismo a tener la estructura y poder venir aquí a trabajar y ponerte otra vez en forma. Como dije, no lo voy a usar como una excusa. Sólo tengo que mejorar y ése es mi plan para esta temporada”.

Si Devers empieza a producir en cada faceta del juego desde el principio, podría terminar yendo al Juego de Estrellas.

“Obviamente, lo que tengo que hacer es seguir trabajando. Y obviamente los errores son un problema y eso es algo en lo que siempre estoy trabajando y que voy a tratar de evitar todo lo que se pueda”, siguió Devers. “He estado trabajando duro. En el invierno, pasé mucho tiempo entrenando y algo en lo que de verdad me quería enfocar es mi defensa. Pero es una temporada larga y yo sé que voy a poner mis números, porque he estado trabajando duro”.

Devers luce notablemente más delgado que en verano pasado. No es por accidente. Tomó un camino similar antes de la monstruosa campaña que tuvo en el 2019.

“Sí, he estado trabajando duro”, aseguró Devers. “Como dije, en estos últimos meses me enfoqué mucho y me quería poner en mejor forma física. Espero poder contribuir a que el equipo gane más juegos, poner mis números y mantenerme sano”.

El puertorriqueño Alex Cora, manager de los Medias Rojas, ha sido fan de Devers desde la Serie Divisional de la Liga Americana del 2017. En ese entonces, Cora era el coach de la banca de los Astros y Devers – quien tenía apenas 20 años – parecía el jugador con más confianza en Boston. En el noveno inning del Juego 4, con los Medias Rojas aferrados a su última esperanza, Devers conectó un jonrón dentro del parque que pareció mandar un torrente de energía por el Fenway Park.

Aunque los Astros ganaron el juego, y la serie, Cora todavía recuerda aquel momento, así como otros que protagonizó Devers en aquella serie.

“Era el más relajado en aquel equipo de los Medias Rojas en el 2017, contra los Astros. Estaba sonriendo y disfrutando el momento”, recordó Cora. “Eso me llamó la atención. Cuando empecé a trabajar con él, era un placer estar al lado suyo. Disfruta del juego. Es una persona grandiosa. Tiene muchísima pasión”.

Por eso, Cora no se preocupa mucho por el mal año de Devers en el 2020.

“Él estará bien. Es alguien que a lo largo de su carrera ha tenido arranques lentos”, comentó Cora. “Este año, está en mejores condiciones físicas que cuando llegó al campamento de verano el año pasado. Pienso que conoce un poco mejor su swing. Esperemos que tenga un buen comienzo, pero pienso que al final, los números van a estar ahí. Es ese tipo de bateador. Hay bateadores que comiencen bien y terminan lento. Con Rafael es lo contrario. Veremos si puede tener una buena temporada de principio a fin. Sería divertido”.

Los Medias Rojas tienen a Devers bajo control salarial por tres años más, pero no sería extraño ver al quisqueyano firmar una extensión que lo mantenga en Boston por mucho tiempo más.

“Ahora mismo, estoy enfocado en ponerme listo para la temporada”, dijo Devers. “Obviamente, mis agentes van a manejar eso y cuando sea hora conversaremos. Pero ahora mismo, estoy enfocado en lo que estoy haciendo”.

El también dominicano Fernando Tatis Jr., quien es dos años más joven que Devers, firmó recientemente una extensión de 14 años con los Padres. Aunque Devers no es ese tipo de jugador de cinco herramientas más propenso a conseguir esa clase de contrato, es parte del interesante grupo de jugadores jóvenes que está dominando el béisbol.

“Creo que tengo el talento para estar en ese grupo de peloteros jóvenes”, dijo Devers. “La verdad, estoy bien feliz de que Tatis haya conseguido un contrato así, porque hay muchos muchachos latinos, muchos americanos, que son jóvenes y están triunfando. Creo que estoy allí al nivel de ellos, porque he puesto buenos números y sólo tengo que seguir produciendo y hacer lo que puedo. Sólo controlar lo que puedo controlar”.