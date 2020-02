Develan presunta conversación de Whatsapp entre coronel PN y técnico de Claro

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Una supuesta conversación de Whatsapp entre el coronel Ramón Guzmán Peralta y el técnico de Claro Manuel Antonio Regalado fue develada este martes en el programa El Despertador del Grupo SIN.

El director de la Policía, Ney Aldrin Bautista confirmó en la mañana de hoy que ambos hombres son investigados, tras obtener informaciones de que, presuntamente, tenían información sobre un supuesto boicot a las elecciones municipales.

La conversación fue leída en el referido espacio por sus conductores, Rosa Encarnación, Andrés L. Mateo y Ricardo Nieves.

Encarnación sostuvo que la conversación inició a las 11:34 de la mañana del 16 de febrero:

Manuel Antonio Regalado (técnico): No se confíe, cuídense de ese programa que no sea utilizado el electrónico.

Ramón Antonio Guzmán Peralta (coronel) : Bien bien.

Manuel Antonio Regalado (técnico): Anoche quería entrar un coronel de apellido asiático, a la central de Herrera de forma sospechosa.

Manuel Antonio Regalado (técnico): No le permitimos entrar.

Ramón Antonio Guzmán Peralta (coronel): Bien

Manuel Antonio Regalado (técnico): Le voy a pasar el dato del coronel, porque sabrán que salió de la empresa.

Manuel Antonio Regalado (técnico): Hermano no puedes compartir las fotos, me llamaron. Las garras del León.

Manuel Antonio Regalado (técnico): En un rato diré a ciencia cierta lo que pasó.

A las 2:25 del domingo, 16 de febrero

Manuel Antonio Regalado (técnicos): Hermano ayer cargaron una configuración distinta a la que tenía el sistema, probando que la configuración de conteo no permitiera que se reflejara los candidatos. Grabé un audio que te lo reproduciré personalmente. Desde ayer sabían que luego que cargaron eso no se visualizaba los candidatos que serían afectados.

Manuel Antonio Regalado (técnico): Aun aquí, aun estoy aquí.

Ramón Antonio Guzmán Peralta (Coronel): OK

Manuel Antonio Regalado (técnico): Reiniciaron los equipos. Pero no recogieron los mismos a la configuración de fábrica. Hay un equipo que mandaron a sacar de Junta, pero no han podido sacarlo, ese equipo es la llave de todo. Me pidieron sacar la llave de todo. Me pidieron buscar una guagau de la empresa y un uniforme, ellos se encargarán de lo otro para sacar algo. No sé qué, pero todavía está en la Junta.

Anuncios

Relacionado