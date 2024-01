Deury Corniel: «Mi mentalidad es la de ir a los Juegos y tratar de ganar el oro»

El dominicano Deury Corniel, campeón olímpico júnior en la modalidad de kitesurf en Buenos Aires 2018, dijo a Efe que se encuentra "centrado" en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, en los que espera participar para "tratar de ganar el oro". EFE

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El dominicano Deury Corniel, campeón olímpico júnior en la modalidad de kitesurf en Buenos Aires 2018, se encuentra «centrado» en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de París, en los que espera participar para «tratar de ganar el oro».

Corniel, de 23 años, proviene de una familia de deportistas de kitesurf. Sus tres hermanos mayores, Ariel, Kelvin y Raúl, son deportistas de esta modalidad, igual que su hermana menor, Nina. Él empezó a practicar kitesurf con la ayuda de sus hermanos a los nueve años, enganchándose por primera vez a este deporte al ver a Ariel en la Copa del Mundo de Cabarete de 2007.

«Vengo de una familia donde todos son campeones. Yo seguí la ruta. Me proclamé campeón de estilo libre ganando títulos mundiales y siendo atleta del año del país en 2018. Creo que tengo mucho talento y cuando tienes talento y lo trabajas se multiplica por dos», dijo a EFE Corniel, que está totalmente centrado en la clasificación para los Juegos.

«Ahora, pensando en los Juegos, llevo dos años a tope. No es mi disciplina principal la de los Juegos, pero la mentalidad es lo que me mantiene para ir a los olimpiadas y ganar la medalla de oro. Solo hay veinte plazas. Quedan cinco libres para cinco países que no se han clasificado. Se decidirá en el último clasificatorio en Marsella dos meses antes y ahí será la ultima oportunidad. Estaremos noventa, pero solo hay cinco plazas. Me veo con muchas opciones», confesó.

«Voy a ir a los Juegos porque soy positivo. Si no lo logro, seré uno de los atletas más orgullosos porque lo que me motiva es el entrenamiento. Sé el sacrificio, lo que conlleva y sé que no es fácil, pero creo que la realidad se ve en lo que entreno», apuntó.

Deury Corniel participó en la presentación de la estrategia nacional de turismo de República Dominicana que el Ministerio de Turismo (MITUR) del país caribeño anunció en FITUR, la Feria Internacional de Turismo que tiene lugar en Madrid.

El deportista dominicano también estuvo en la presentación de la Casa Dominicana para los Juegos de París 2024, que el MITUR impulsa junto con la organización Creando Sueños Olímpicos (CRESO). Es la primera vez que el país tendrá una Casa Dominicana durante los Juegos Olímpicos

«Venir aquí y que te conozcan como atleta te da un alto nivel. Para mí es un sueño. Estoy muy orgulloso de ver esta feria lo hermosa que es», concluyó.

