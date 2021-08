Deuda de gratitud del CDP y los periodistas con Leonel Fernández 

Ahora que se aproximan las elecciones nacionales del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), pautadas para el 27 de agosto, he querido externar un sentimiento que nos une a la mayoría de los periodistas dominicanos por el nivel de agradecimiento que tenemos al expresidente Leonel Fernández por todo lo que ha hecho por nuestra clase, sin tomar en cuenta las preferencias políticas de los colegas.

Para seguir describiendo los incalculables aportes que el expresidente Fernández, ha hecho a favor del CDP y la clase periodística nacional, debo iniciar destacando el rol protagónico que jugó en defensa de la profesionalización de la carrera al lograr que se reconociera la Ley 10-91, que dio vida y forma al ejercicio del periodismo dominicano.

En esa defensa a nuestra clase y a la Institucionalidad Periodística Dominicana, Leonel Fernández, quien se enfrentó a sectores poderosos que se oponían rabiosamente a la Colegiación Periodística en el país, no solamente brindó sus servicios profesionales de manera gratuita, sino que lo hizo convencido del importante papel que juega el ejercicio periodístico profesional en defensa de la democracia y las libertades públicas de una nación.

No obstante, al paso de los años, y a pesar de haber ocupado la presidencia de la República en tres ocasiones, notamos que el expresidente Fernández, con quien nunca he tenido un dialogo personal ni coloquial, ha mantenido la misma percepción e igual identificación con la clase periodística como en los años que sirvió de muro de contención contra los que buscaban denigrar el ejercicio de nuestra profesión.

Con la reforma Constitucional en el año 2010, el doctor Leonel Fernández, volvió a reafirmar su defensa y el amor que siente por el ejercicio del periodismo en la Republica Dominicana al imponer que en la misma se establezca definitivamente el Secreto Profesional y las garantías que tiene el periodista de proteger la fuente que le sirve la noticia, algo que nunca se había visto en la historia de nuestra nación.

Eso que resaltamos del expresidente Fernández, en el aspecto legal, no tiene nada que ver con su vinculación estrecha al quehacer periodístico nacional, porque la parte afectiva que desarrolló con estudiantes y profesionales de los medios de comunicación es otro de los aspectos que debemos tratar con mucha racionalidad para que podamos entender el porqué de su identificación con nuestra clase profesional.

A Fernández, le cabe el honor y la distinción, de no solo haber sido profesor de generaciones de periodistas a quienes impartió la materia de Legislación de Prensa, sino que junto con el fallecido profesor Pascal Peña Peña, se convirtieron en los principales especialistas en Legislación de Comunicación del país, y por si eso fuera poco, esa cualidad y su interés por conocer el comportamiento del mundo exterior, le permitieron convertirse en uno de los principales analistas de política internacional de República Dominicana, por lo que durante largos años mantuvo segmentos de análisis de temas internacionales en los programas 1+1 y Hoy Mismo, de Teleantillas y Color Visión, sin contar sus aportes a la prensa nacional a través de sus escritos semanales.

En el aspecto previsional, el expresidente Leonel Fernández, también ha dejado ver su impronta a favor de la clase periodística nacional cuando por primera vez asumió el compromiso directo con el Colegio Dominicano de Periodistas de otorgar anualmente pensiones del Estado a profesionales del periodismo que reunieran las condiciones para merecer esa distinción, lo mismo que se embarcó en reconocer la trayectoria y aportes de los periodistas dominicanos a nuestra sociedad, mediante la entrega del Premio Nacional de Periodismo que cada año entrega el Ministerio de Educación conjuntamente con el CDP y otros organismos del Estado.

No obstante, la obra social y previsional del ex presidente Leonel Fernández, a favor de los periodistas del país, fue un poco más lejos, y sabiendo de las limitaciones materiales de que adolecen la mayoría de los miembros de esta clase profesional, decidió en el año 1997, cuando a penas no había cumplido el primer año de su ejercicio presidencial entregar una facilidad para importación vehicular a todos los periodistas del país para que de esa manera pudieran ejercer su responsabilidad social frente a la nación de manera digna y a las alturas de las exigencias y demanda de la carrera en ese momento.

De esa medida del expresidente Fernández, nos beneficiamos cientos de periodistas que no teníamos mucho tiempo en el ejercicio profesional y de esa manera pudimos adquirir nuestros primeros vehículos para seguir desarrollando actividades propias de la carrera y mejorar nuestros estilos de vida frente al reto que significa informar y edificar a la población dominicana desde una perspectiva real y objetiva, como lo hemos hecho muchos de los que abrazamos esta profesión con apego a los principios éticos y morales que nos enseñaron nuestros profesores.

Por lo ante expresado, consciente de que , seguro se me quedaron muchas cosas que resaltar sobre los aportes que el expresidente Leonel Fernández, ha hecho a favor del CDP y nuestra clase profesional, quiero pedir a mi gremio y a los periodistas del país que luego de pasado el venidero proceso electoral del 27 de este mes, honremos al expresidente Leonel Fernández con un reconocimiento al mérito por los tantos aportes que ha hecho a la Institucionalidad Periodística de nuestra nación y que se le otorgue la distinción de miembro honorifico del CDP para que su impronta no perezca en el sentir de cada periodista dominicano y ojalá, que el presidente Luis Abinader, siga esa senda que nos marcó el expresidente Leonel Fernández, para que también en su momento reciba los reconocimientos y las exaltaciones que hoy hemos querido hacer al ex gobernante y presidente del Partido Fuerza del Pueblo.

Por Balbueno Medina

