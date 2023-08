Detrás de cualquier exposición, hay intensos preparativos previos en los que nada se deja al azar ni a la improvisación 

El pasado sábado 26 de agosto, tuvimos el privilegio de asistir a la inauguración de la bienal de artes en el Museo de Arte Moderno. Esta bienal está dedicada al artista plástico fallecido Jorge Pineda, un exponente de cómo interpretar una realidad constante. En ninguna de sus obras se encuentra un rostro definitivo, sino un juego de sucesivas máscaras. Esto requiere mucha concentración y paz al momento de admirar sus obras. El evento fue exquisito en cuanto a su elaboración y organización. Aunque un fenómeno natural (una lluvia intensa) que no pudimos controlar afectó brevemente la apertura, los profesionales responsables de la organización manejaron la situación con excelencia, como siempre, para que todo saliera impecable ante el público asistente.

Organizar una exposición de esta magnitud requiere seguir un protocolo meticuloso. Es una tarea que demanda conocimientos profesionales en diversos ámbitos para garantizar su éxito. Cada detalle debe ser cuidadosamente planificado, incluso la ‘improvisación’, que debe estar anticipada según los expertos. Desde la lista de invitados y la gestión de confirmaciones hasta la disposición de aperitivos o vino para los asistentes, así como recibir y despedir a los visitantes, todo debe ser considerado.

El Acto Inaugural representa el punto de partida fundamental de la exposición. Este evento formal marca el inicio de la exhibición, la cual estará a disposición de los visitantes por un período determinado. Tras una laboriosa preparación y organización, la inauguración se convierte en un reflejo del éxito de la exposición, que es el resultado de muchas horas de arduo trabajo. El evento es asistido por figuras públicas, mecenas, artistas y un público selecto, apasionado por las bellas artes y capaz de apreciar la profundidad de la exhibición en silencio, creando una armonía con el entorno circundante.

La exposición no solo implica compartir con la sociedad una colección de elementos de valor histórico, tecnológico, cultural, etc., sino también promocionar la imagen de empresas, instituciones y fundaciones sin fines de lucro que participan como organizadores y/o patrocinadores de la muestra.

¿Qué rol cumple un comisario en una exposición o evento similar? El comisario de una exposición es el encargado y supervisor de la misma. Es quien propone el tema, decide qué se exhibirá y cómo se presentará. Además, actúa como guía y acompaña a las autoridades y visitantes de alto rango durante el evento.

¿Cómo vestirse adecuadamente para una inauguración?

La elección de vestimenta debe estar en consonancia con la ocasión y las circunstancias. Por lo general, esta información suele indicarse en la invitación. En caso contrario, convendrá considerar factores como el lugar, la hora, la naturaleza de la exposición, así como la composición del público asistente.

En este texto, merece resaltar las felicitaciones al organizador del evento y su equipo, quienes, como siempre, lograron crear una experiencia impecable. Asimismo, como invitados, es primordial exhibir urbanidad y buenos modales, especialmente durante los momentos de inauguración y discursos. Prestar atención a las indicaciones que marcan el inicio de la apertura en un museo es de suma importancia, dado que los museos merecen nuestro respeto al ser parte integral de nuestro patrimonio cultural y todo lo que ello implica.

El comportamiento adecuado y los buenos modales son esenciales en cualquier contexto, adaptándose a diferentes entornos y situaciones. Saber desenvolverse de manera adecuada refleja un respeto por el espacio y las circunstancias. No obstante, es relevante mencionar que, en ciertas ocasiones, se dieron situaciones inapropiadas, pero gracias a la excelente organización, no derivaron en mayores inconvenientes. Personalmente, viví un episodio en el cual un joven me abordó en cuatro ocasiones, primero confundiéndome con una pintora, luego con una diseñadora fallecida, después cuestionando si era la suegra de una socialité y finalmente volvió a acercarse, a lo que finalmente respondí que era la abuela de alguien reconocido. Como sociedad, es imperativo recuperar y cultivar la urbanidad perdida. El arte siempre ha contribuido a enaltecer la condición humana, y la moderación es una virtud intrínseca. Sin duda, un principio rector del comportamiento social.

Buenos Modales y Cortesía: Reviviendo los Principios de Urbanidad

Las visitas culturales son un enriquecedor viaje hacia el conocimiento, ya que nos conectan directamente con nuevas experiencias en diversas manifestaciones, como la pintura, la escultura y la música, por mencionar algunas.

Indudablemente, las exposiciones nos permiten reencontrarnos con la memoria cultural de distintas civilizaciones. Por esta razón, al adentrarnos en galerías y museos, debemos hacerlo con un propósito didáctico, adhiriéndonos a las siguientes normas de comportamiento:

– Evitar comentarios que puedan distraer la atención de otros visitantes.

– Mostrar paciencia durante el recorrido por la institución cultural.

– Abstenernos de tocar las piezas museables o en exhibición.

– Mantener una postura apropiada y una imagen de mesura y corrección.

Como ciudadanos ejemplares, es crucial rescatar los fundamentos de urbanidad.

En la actualidad, el concepto de urbanidad ha ido perdiendo sus principios que, durante mucho tiempo, se transmitieron a través de tradiciones orales familiares desde los primeros momentos en que los humanos se agruparon para convivir en sociedad.

Un comportamiento adecuado en todos los ámbitos y situaciones define a la perfección la persona con la que interactuamos y refleja una educación sólida.

Frente a situaciones incómodas o desagradables, debemos esforzarnos por mantener la compostura, así como en circunstancias que no sean de nuestro agrado. Evitemos malas caras y gestos de desaprobación.

En última instancia, las normas de comportamiento constituyen los cimientos fundamentales de las relaciones humanas, donde el hombre, como protagonista principal, manifiesta su calidad de vida en correspondencia con su papel en la sociedad. Quienes no adoptan las reglas de conducta con sensatez se privan de disfrutar del desarrollo cultural de la humanidad…

Por Rocio Regalado

Protocolo RD