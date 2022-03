Detienen uno de dos dominicanos que atracaron a madre con niño autista en NY  

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ La policía de Nueva York detuvo a Carlos José Gómez Azcona, uno de dos dominicanos que el miércoles de la semana habría atracado a la madre dominicana Maxi Feliz, de 35 años de edad, y a su hijo autista Max Feliz, de 3 años, en el lobby del edificio donde viven en la en el área de las avenidas Sedgwick y West Kingsbridge Road, de El Bronx, a las 8:15 de la mañana.

La presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson, dijo que el desgarrador incidente fue solo un ejemplo de que el crimen se está “fuera de control” en la ciudad.

La información sobre el arresto del sospechoso le fue confirmada a la señora Feliz, según explicó en una entrevista vía telefónica con este reportero.

Feliz dijo que los detectives a cargo del caso le informaron que Gómez Azcona pertenece a una banda que se dedica a robar vehículos de lujo y alta gama para traficarlos a la República Dominicana, por lo que la ubicaron con su Range Rover en el que transporta el niño a la escuela, y trabaja como promotora y am tiempo parcial como taxista de Uber Premier y Lyft Lux.

Confirmó el dato de este reportero de que ella es dirigente del partido Fuerza del Pueblo (FP) con el cargo de vicesecretaria de la juventud (JFP).

Feliz, revelando nuevos detalles del atraco dijo que nunca había visto a Gómez Azcona que la encañó y pretendió llevarse a su hijo, añadiendo que lo que les interesaba a los criminales era el vehículo.

“Al parecer son novatos”, señaló cuando se le preguntó si estaba asustada y creía que podían matarla.

“Cuando él me puso la pistola en la barriga le temblaban las manos”, relató.

Recalcó que su prioridad era el niño por el que se enfrentó decidida a los atracadores.

“Mi hijo siempre fue mi prioridad, por eso yo no me resistía a entregarles nada de lo que ellos me pedían, ellos tenían dos días vigilándome de lo que me di cuenta y estaban vigilando el edificio porque ya sabían de mi rutina”, señaló Maxi.

“Como el miércoles estaba nevando y frío, por eso fue que entraron al lobby del edificio, pero fueron muy inexpertos porque dicen que supuestamente ese su primer atraco, pero eso habría que confirmarlo con la policía”, dijo.

