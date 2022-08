Detienen a Iman Shumpert por posesión de estupefacientes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, DALLAS.- El ex jugador de Knicks y Cavaliers entre otros, Iman Sumpert, ha sido detenido en el aeropuerto de Dallas por posesión de mariguana. Según reporta TMZ Shumpert fue intervenido antes de coger un vuelo desde la ciudad tejana hacia Los Angeles. La policía le detuvo portando presuntamente algo más de 28 gramos de dicha sustancia. Lo cual le enfrentará a dos posibles años de cárcel y 10.000 dólares de multa.

El arresto se dio el pasado sábado, aunque se desconoce si habrá juicio o cuándo se celebrará. Shumpert, de 32 años, jugó su última temporada en la NBA el año pasado disputando apenas dos partidos con los Brooklyn Nets antes de ser cortado. De hecho, ni siquiera ha anunciado su retirada del baloncesto, aunque no hay indicios que hagan pensar en una reanudación a corto plazo. Su última aparición de relevancia en el escenario mediático estadounidense fue como participante de Dancing With The Stars, el concurso de la BBC que acabó ganando el año pasado.

