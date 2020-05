Detienen a “Careconfle” el fotógrafo que presuntamente acosaba menores de edad en Instagram

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, Santo Domingo.-La Fiscalía del Distrito Nacional informó este lunes que el joven fotógrafo Josué Crispín (Careconfle), quien es acusado de acosar a menores de edad a través de la red social Instagram, se encuentra detenido para fines de investigación

Careconfle se encuentra en la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales, ubicada en la avenida Rómulo Betancourt.

El Ministerio Público inició la investigación tras denunciarse en la red social que Careconfle, acosaba a varias jóvenes menores de edad.

Las jóvenes hicieron la denuncia de manera anónima.

El Ministerio Público sostiene que la acción pudiera constituir una violación al Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley No. 136-03), la Ley No. 24-97 sobre Violencia de Género e Intrafamiliar y a la Ley No. 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

La Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales había iniciado una investigación en torno a una denuncia formulada en Instagram.

Ana Andrea Villa Camacho, directora de la referida unidad, dijo que el caso está siendo manejado por la Fiscalía de Violencia de Género de la Rómulo Betancourt.

