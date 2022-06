Detenidas dos gemelas por intercambiar sus identidades para salir de China

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- Dos gemelas chinas fueron detenidas por la policía de la provincia de Heilongjiang (noreste) acusadas de haber intercambiado sus identidades para viajar ilegalmente al extranjero, informaron este martes diferentes medios locales de China.

Las dos hermanas, identificadas por la prensa del país bajo los seudónimos de Zhou Mouhong la mayor, y Zhou Mouwei la menor, cruzaron la frontera del gigante asiático en más de 30 ocasiones usando el pasaporte de su consanguínea.

Mouhong, casada con un ciudadano japonés, requirió del salvoconducto de su hermana menor cuando su esposo regresó a su país, y ella no pudo ir a visitarlo al no conseguir el visado para ingresar en Japón por no presentar la documentación necesaria.

Así pues, aprovechó el documento para entrar en el mencionado país, además de trasladarse a Rusia y viajar por dentro de China suplantando la identidad de su gemela.

Por otra parte, Mouwei también aprovechó el pasaporte de su hermana para entrar ilegalmente en Tailandia y otros muchos países de la región.

La policía de aduanas de Harbin (noreste) se percató de las irregularidades a principios de 2022, iniciando con ello una investigación que concluyó con la detención de ambas hermanas.

Los internautas de China no dudaron en comentar la noticia, destacando que estas suplantaciones entre gemelos son más comunes de lo que se cree, sobre todo a la hora de presentarse a exámenes de acceso a la universidad, una estresante prueba de fuego para los jóvenes del gigante asiático, ya que contar con estudios superiores puede determinar el éxito profesional en sus vidas y es motivo de orgullo social para sus familias.

“A un hermano le fue bien en el examen, pero no estaba satisfecho con su resultado, así que le pidió a su hermano, al que le fue mejor, que se presentara con su identidad al año siguiente”, escribió un internauta en el servicio de microblogs chino Sina Weibo, un equivalente a Twitter (bloqueado en China).

