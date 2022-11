Detalles a tomar en cuenta para una buena decoración en esta navidad

Comparte esta noticia

Por: Alexander Gautier

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La navidad es una época muy importante y aquí te daremos los mejores consejos para que tengas una decoración llena de mucha armonía donde no te falte ningún detalle.

Empezamos por aquellos colores que representaran esta navidad, que son el color rojo ese color lleno de vida, el verde, el blanco, el azul cobalto, los colores metálicos como el dorado, el plateado y rose gold.

Los accesorios que no pueden faltar, las coronas, lazos o guirnaldas, los Santa Claus en las entradas y ya con estos detalles tan hermosos estarás dandole la bienvenida a tus invitados.

Pequeños secretos que te ayudaran con la decoración de tu árbol, recuerda no colocar los accesorios de un mismo color ya que esto cargara mucho tu decoracion y no será armoniosa, puedes utilizar la regla 60, 30 y 10, el color que mas te guste ha este le darás mas participación, no olvides siempre usar mallas, lazos y accesorios en diferentes dimensiones colocándolos de la corona a los pies o dandole vueltas.

¿Que no puede faltar en tu mesa de navidad y que deje a todos tus invitados impresionados? Es tu centro de mesa y puedes hacer un arreglo utilizando ramas de pino, piñas secas, eucalipto y madera para sentir ese olor a bosque que huele tan rico y también puedes colocarle algunos accesorios de tu gusto.

Un toque extra y que puedes personalizar a gusto son los cojines de tus muebles del color que elijas para tu decoración.

Aquellos amantes de los aromas y que obvio llevara tu decoración a otro nivel, son los aromas de la canela, el pino, eucalipto, manzana ya que estos ricos olores te conectan con esos recuerdos de las navidad.

