Desvinculados del Metro denuncian Opret supuestamente viola acuerdo; no reciben acción de personal

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Empleados que prestaban servicio en el Metro de Santo Domingo, denunciaron este sábado que la Oficina para del Reordenamiento del Transporte (Opret) que supuestamente incumplió un acuerdo de no desvincular servidores a menos que no fuese por haber cometido faltas graves y que pese a este acuerdo fueron cancelados de manera “injustificada” y sin entregarles acción de personal.

Durante una visita a El Nuevo Diario, los denunciantes junto a su representante legal, Sergio Maldonado, indicaron que la tarde de este pasado viernes, 16 empleados fueron notificados por el Departamento de Recursos Humanos de dicha entidad que habían sido cancelados “por conveniencia en el servicio” y que, por lo tanto, no podían ingresar a la empresa.

Destacaron que el ingeniero Rafael Santos Pérez, en el acuerdo firmado el 14 de enero del año en curso, donde estuvo presente también el titular del Ministerio de Administración Pública (MAP) comprometiéndose a cumplir con ciertas demandas si se suspendía el paro anunciado donde alegaban que la Opret estaba supuestamente cometiendo injusticias, abusos y violaciones de derechos en la institución.

El abogado Maldonado calificó esta acción como “Injustificada e irregular”, porque lo están haciendo “de boca” sin entregar la cancelación a los desvinculados.

Asimismo, hizo un llamado al director del Opret sobre esta situación, al que según dijo, desconoce si es que está siendo mal asesorado, que esta acción no procede, debido a que estan cancelando a empleados que se encuentran cumpliendo sus funciones.

Instó a la institución a no alegar abandono por parte de los desvinculados cuando estos no se presenten el próximo lunes, ya que fueron advertidos de que no podrían presentarse a la institución debido a que ya no prestarían servicio para la citada institución.

El abogado mostró la acción de personal -que de manera osada- logró tomar uno de los cancelados que fue llamado a presentarse a RRHH, las cuales estaban en el escritorio y que según denunciaron no les fueron entregadas a este ni a los demás que también fueron comunicados sobre su desvinculación.

De su lado, Levistico López Méndez, manifestó que además de la violación con la forma es que fueron cancelados, está el incumplimiento del recurso de amparo con que cuentan los empleados de reclamar su derecho sin violentar los derechos de los demás “y es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo”.

A esto agregó que desde un principio una de sus demandas fue sobre la escasez de conductores y que, pese al poco personal en el área, tomaron la decisión de prescindir del servicio de más de 16 personas “entre ellos más de ocho conductores”.

Piden se les pague prestaciones

“No es que nosotros no estemos de acuerdo con las cancelaciones de nosotros, pero si se firmó un acuerdo, que se respete, y en dado caso de que se vaya a romper, que nuestras prestaciones laborales sean respetadas, porque tampoco las dan cuando cancelan”, afirmó.

Denuncian «sabotaje» en elecciones

En tanto, que otro de los afectados, que se identificó como Ángel Lahoz, dijo que durante unas elecciones que efectuaron con la finalidad de elegir el Comité Gestor de esa entidad, fueron “saboteadas” por órdenes del ministro de la institución Johnny Colón, quien supuestamente ordenó suspender las elecciones.

“En cuestión de 40 minutos tuvieron prácticamente que salir por la puerta de atrás”, indicó Lahoz.

