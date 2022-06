Destino 2000 juramenta miembros en SDE y el DN con compromiso de lucha comunitaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ Con el lema “la solución somos todos”, el movimiento Destino 2000 con sede en esta ciudad juramentó a docenas de miembros en sectores de Santo Este y el Distrito Nacional en la República Dominicana donde los juramentados hicieron el compromiso de luchar para resolver los principales problemas de los barrios marginados.

Entre los miembros juramentados, figuran docenas de jóvenes y adultos de todas las edades y ambos sexos quienes fueron posesionados por el presidente del movimiento, José Carbonel (Toñito) en actos realizados a casa llena.

El líder de Destino 2000 explicó que el movimiento no es un partido político por lo que sin importar las simpatías partidarias, todos los dominicanos y dominicanas preocupados por el bienestar colectivo son bienvenidos.

“Nosotros somos una institución de servicios comunitarios que operamos en la ciudad de Nueva York donde está la historia que se puede verificar en internet de lo que nosotros hacemos allá: hemos salvado vidas, ayudando a personas con muchas enfermedades”, añadió Carbonel.

“Decidimos traer esta institución al país a petición de comunitarios preocupados por los problemas sin soluciones en sus respectivos barrios”, dijo el presidente del movimiento, añadiendo que se excluye la política porque los partidos políticos trabajan para sus gentes y para ellos.

“Destino 2000 trabaja por y para nuestras comunidades excluidas y desamparadas por los funcionarios responsables de ir en su auxilio. Trabajamos para toda la sociedad porque aunque los miembros sean del PRM, Fuerza del Pueblo, PLD, comunistas y de otros partidos, todos viven en esta área”, añadió.

“El movimiento no puede encasillarse en trabajar solamente con los miembros de Destino 2000, sino con todos y esa es la meta nuestra. Desde que comencemos a operar en esta comarca, los representantes en República Dominicana tienen el deber de recibir a todos los que quieran afiliarse al movimiento y hacerles entender que esta una familia sin partidos políticos”, agregó Carbonel.

“No podemos ser enemigos de nadie porque sea de uno u otro partido porque eso, no tiene sentido de ser. Nuestra familia están en las comunidades donde vivimos”, expuso.

Felicitó a los jóvenes deportistas por dar el paso de entrar a Destino 2000, comprometiéndose a gestionar los útiles deportivos que necesitan para sus prácticas y competencias, ya que las autoridades no lo hacen.

“No ofrecemos empleos ni dinero porque no podemos darlos. Los que sí gestionaremos la cooperación de empresas privadas y algunos funcionarios amigos, pero los útiles deportivos no necesitamos al Gobierno, a los alcaldes ni a los congresistas, pueden tener la seguridad al ciento por ciento de que los van a tener debido a que el Gobierno no les facilita las herramientas para ustedes desarrollarse, pero eso es un problema de ellos”, dijo.

Entre otras reivindicaciones para los dominicanos en la diáspora, Destino 2000 mantiene una campaña para que se elimine por ley o se reduzca la cantidad de años que debe tener un vehículo para ser llevado a la República Dominicana desde el exterior.

Carbonel estuvo acompañado por su espoa la comunicadora Carmen Martínez.

A la campaña, se unió el comentarista Juan Alberto Mercado quien desde su espacio “La Verdad Duele” dijo que apoya el reclamo de Destino 2000 y pidió al director general de aduanas llevar la inquietud al presidente Luis Abinader.

LOS JURAMENTADOS

Entre los juramentados figuran Pedro Armengol Osoria, como secretario general, Miguel Carbonel en organización, Miguel Rojas Almonte, director de la juventud, Jazmín Estrella Ramírez, coordinadora de la mujer, Cety Salcedo, en asuntos comunitarios y Héctor Bienvenido Cabrera, encargado del sector.

En Santo Domingo Este, fueron juramentados Leonel Carbonel como presidente y en la directiva quedaron Rafael Decena, Diana Gómez, Will Reyes y Yoel López.

Carbonel dijo que Destino 2000 continuará con su agenda de juramentaciones en diferentes provincias de Santo Domingo y del interior como parte de su estrategia de integración mientras trabaja para buscar reconocimiento ante la Junta Central Electoral (JCE).

