Destacan por primera vez cambio de mando en la Policía Nacional transcurre sin sobresaltos 

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Para el analista político Luis Ramírez es un hecho sin precedente en la historia de la República Dominicana que la ciudadanía no tenga ningún sobresalto con el cambio de mando de la Policía Nacional.

Sostuvo que el ambiente de paz que ha adornado la designación del general Ramón Antonio Guzmán Peralta como nuevo director de la Policía, en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Then, se debe a que desde que se inició la reforma a la institución, sus lineamientos no dependen del representante, lo que ha generado paz en la ciudadanía.

“Por primera vez yo creo que la ciudadanía no espera y no tiene sobresalto con un cambio en la jefatura de la Policía Nacional, pienso que los miembros de la uniformada tampoco esperan que se remueva la mata como antes solía ocurrir porque como todos sabemos la Policía está sometida a un proceso de reforma, en el cual ya no importa quien llegue, el librito hay que seguirlo tal y como está estructurado”, comentó.

Ramírez emitió sus valoraciones durante la conducción del programa “Aquí se dijo”, que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

(Ver programa).

En ese sentido, el profesional de la comunicación externó sus deseos de que Guzmán Peralta, que posee más de 30 años al servicio en la uniformada, de continuidad al proceso de cambio y fortalecimiento de la seguridad ciudadana iniciado desde hace un tiempo en el cuerpo del orden.

“Fue juramentado el general Ramón Antonio Guzmán Peralta, que tiene 61 años de edad, creo que 38 de los cuales ha estado perteneciendo a la uniformada, viene de dirigir la Digeset y le auguramos que pueda continuar con el proceso de cambio que se está llevando en la Policía y con la seguridad ciudadana”, acotó.

Asimismo, recordó que Guzmán Peralta dirigió desde el 2020 hasta la actualidad Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digeset), pero además forma parte de la mesa de diálogo sobre la reforma policial, lo que significa que está al tanto de los avances que ha logrado la P.N. en todo este tiempo y hará más fácil la transición.