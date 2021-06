Destacan a RD como referencia de la recuperación turística de la zona del Caribe

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La imagen turística en República Dominicana se confunde con lo que era habitual antes del coronavirus, se ha convertido en una referencia de la recuperación turística de la zona del Caribe, es la descripción de esta nación criolla que plasma un reportaje del periódico El País.

El documento relata la experiencia de un viajero alemán de nombre Peter, ya vacunado con la pauta completa de Pfizer que lleva dos semanas disfrutando de las playas del país: “Esto es un paraíso y parece que no existe la pandemia”, asegura en su último día de vacaciones con el color de piel de quien no ha perdido el tiempo.

Asimismo, destaca que muchos de los vacacionistas corresponden a Estados Unidos. A finales de mayo RD ya tenía un 10% más de reservas de viajeros estadounidenses para julio que en las mismas fechas de 2019, antes del covid.

Señala que en Las Terrenas, en la península de Samaná, al noreste del país, a las nueve de la mañana ya hay una decena de turistas que se tuestan al sol. Otros, mientras tanto, desayunan en el bar disponible a pie de playa del hotel Bahía Príncipe Grand El Portillo. Esta fotografía podría ser de 2019, pero no, es de mayo de 2021. Y no por ello quiere decir que las medidas de seguridad no existan, aunque se han flexibilizado para buscar el difícil equilibrio entre el control de la pandemia y el disfrute de las vacaciones.

Recuerda que en el país se ha eliminado el requisito de prueba PCR negativa —se realiza no a la entrada, sino a la salida del hotel—. Eso sí, se hacen pruebas aleatorias en los principales aeropuertos internacionales. Entre las acciones realizadas para animar el turismo, el presidente Luis Abinader, destaca una de ellas: “Todos los empleados de hotel se han vacunado para garantizar la seguridad del sector.

El ministro de Turismo, David Collado, profundiza en las cifras y las pone en contexto, sobre todo por la importancia de la industria de los viajes para el país, al que aporta un 22% del PIB si se suman el impacto directo y el indirecto. “Para nosotros el turismo no es un lujo, es la lanza principal de nuestra economía.

Los principales mercados emisores de República Dominicana son Estados Unidos (en 2019 llegaron más de dos millones de turistas), Canadá (casi 900.000), Francia y Rusia (más de 200.000), así como Argentina, Alemania y España (cerca de los 200.000), según el Banco Central de la República Dominicana.

Relacionado