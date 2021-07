Después del Código Tributario, en 1992, lo que ha seguido son leyes de incentivos fiscales y fomento

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A lo largo de los últimos años la República Dominicana ha tenido varias reformas fiscales, y así también los llamados “parches” y rectificaciones fiscales, pero la mayor decisión en la materia sucedió en el 1992, cuando el país estaba bajo las riendas del extinto presidente Joaquín Balaguer, quien para ese año promulgó el Código Tributario (ley 11-92), el cual establece disposiciones generales aplicables a todos los tributos internos nacionales y a las relaciones jurídicas emergentes de ellos.

También, en el camino se han producido varias amnistías fiscales, una en el 2001, para corregir el patrimonio e inventario de los contribuyentes con obligación de presentar declaración jurada de Impuesto Sobre la Renta, y otra en 2007, a través de la cual se podían acoger a los beneficios del pago de sus impuestos, a los que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) les hubiera determinado una deuda pendiente correspondiente a años fiscales anteriores al 2006.

Lo cierto es que posterior a la aprobación del Código Tributario, a inicios de la década del 90, los diferentes gobiernos se han limitado a aprobar y ejecutar leyes de incentivos, fomento y otras sobre determinados productos gravables.

Cronológicamente estas son las decisiones fiscales y tributarias más importantes implementadas en el país:

1992: PROMULGACIÓN CÓDIGO TRIBUTARIO.

1997: EXENCIÓN A LOS NIVELES DEL SALARIO DE NAVIDAD.

2000: MODIFICACIONES EN EL SISTEMA TRIBUTARIO.

Garantiza un nivel adecuado de ingresos fiscales para el desempeño de una acción gubernamental efectiva. Permitía eliminar permanentemente el déficit fiscal, la evasión, reducir la pobreza y mejorar la equidad social.

También modificaba varios artículos del Código Tributario de 1992.

2004: REFORMA FISCAL (LEY NO. 288-04).

Se hizo como parte de los requerimientos impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para un acuerdo con el gobierno.

Se trataba de una fórmula de solución de la crisis económica, en la que entre otros retos el Gobierno debía cubrir un déficit fiscal de unos RD$24,000 millones.

Implicó varias medidas impositivas, entre las que se destacan:

-Modificación tasa del impuesto de las personas físicas.

-Elevar la tasa del 12% a 16%.

-Tasa desde el 6% hasta el 16%, de manera gradual, para los servicios de publicidad.

-Incremento de la tasa del impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas, no alcohólicas y cigarrillos.

-Impuesto de 10% a los servicios de telecomunicaciones.

-Impuesto de 0.0015% sobre el valor de cada cheque pagado por los bancos, pagos de transferencias electrónicas y transferencias en un mismo banco por pagos a cuenta de terceros.

-Impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, vivienda suntuaria y solares urbanos no edificados” de 1% sobre el valor sobre los excedentes de 5 millones de pesos.

2005-REFORMA TRIBUTARIA COMPENSATORIA:

El país tenía un proceso de apertura global y de integración comercial, resaltando el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Estados Unidos y Centroamérica.

Es cuando el entonces presidente Leonel Fernández presentó su propuesta de Reforma Tributaria, como parte del Acuerdo Stand By entre el Gobierno dominicano y el FMI, el 8 de septiembre de 2005.

El objetivo fundamental era la compensación de los ingresos que dejaría de percibir el Estado por el desmonte arancelario y la comisión cambiaria.

2006: RECTIFICACIÓN TRIBUTARIA

Vino para reponer la pérdida de RD$10 mil millones de pesos como consecuencia de modificaciones a la Ley 557-05, lo cual no compensaba las pérdidas por el desmonte arancelario del DR-CAFTA.

En consecuencia, fue sometido el anteproyecto de Ley de Rectificación Fiscal, convertido en ley por la Cámara de Diputados el 27 de diciembre de 2006.

2009: REFORMA FISCAL (182-09):

Vino por los efectos de la crisis mundial y con el objetivo de fortalecer el desempeño fiscal y estimular la recuperación económica.

Modificó artículo 309 del Código Tributario, autorizando aplicación inmediata por parte de la DGII de la ley que exoneraba el pago del 2% ad –valórem en la reinscripción de hipotecas.

2011: REFORMA FISCAL

Esta modificaba, entre otros aspectos, la ley No. 29-06 sobre casinos y juegos de azar; ley de rectificación tributaria en torno a las bancas de lotería y sobre las bancas de apuestas.

2012: REFORMA FISCAL

Tras un superávit en el 2007, el país sufrió un déficit fiscal en el 2008, el cual llegó a niveles nunca antes vistos, superando los RD$130,000 millones.

Se buscaba recaudar ingresos adicionales del 1.5 % del Producto Interno Bruto (PIB), que le permitieran restablecer la tendencia decreciente de la presión mediante la reducción de gastos tributarios, aumento de la progresividad e implementación de medidas para mejorar la eficiencia, transparencia y equidad del sistema.

DATOS A RESALTAR:

Desde el 2014 hasta la fecha en el país lo que se han adoptado es solo un conjunto de leyes que otorgan incentivos fiscales y fomento a empresas y sectores económicos.

Las leyes y reformas tributarias implementadas durante el período 1990-2021 tenían como objetivos fundamentales aumentar la presión tributaria, la eficiencia y eficacia administrativa para aumentar los ingresos y cubrir más gastos o reducir déficit fiscal.

ALGUNAS REFLEXIONES

Las reformas tributarias y/o fiscales no han abordado temas como gasto público y el financiamiento presupuestario, a los fines de tener una visión integral de las finanzas públicas, tarea que deberá conducir al pacto fiscal planteado, para conseguir una verdadera reforma estructural.

El pobre desempeño de la presión tributaria se ha producido en un entorno de crecimiento económico sostenido, con la excepción de los años 203 y 2004.

El PIB dominicano ha pasado de US$ 9,680 millones a US$ 83,000 millones, equivalente a US$ 73,320 millones de diferencia y un crecimiento anual de US$ 2,365 millones.

En moneda nacional, el PIB ha pasado de RD$ 125,551 millones en el 1990 a RD$ 5,126,270 millones para el 2021 estimado.

(FUENTE: HAIVANJOE NG CORTIÑAS, ECONOMISTA).

