Después de tanta espera, Segura aprovecha en playoffs y quiere un anillo

EL NUEVO DIARIO, FILADELFIA – Jean Segura sabe de cambios de rumbo, tanto en lo profesional como lo personal. Vistiendo su quinto uniforme en una carrera de 11 años en Grandes Ligas, el segunda base dominicano de los Filis por fin participa en su primera postemporada en todo ese tiempo, con un equipo de Filadelfia que lucha con los Astros en la Serie Mundial y busca su primera corona desde el 2008.

Hasta el Juego 4 del miércoles, con los Filis arriba 2-1 en la serie, Segura no se había integrado del todo a la fiesta de batazos de Filadelfia en las últimas dos rondas de la postemporada. Pero claro, fue el héroe de los Filis en la Serie del Comodín contra San Luis, dando el batazo decisivo en el Juego 1 que, en cierto sentido, puso el tono para que Filadelfia avanzara lo más lejos desde el 2009.

Ese mismo agarre colectivo es el mensaje que transmite Segura, de 32 años, en este Clásico de Otoño.

“Nosotros vamos a pelear toda la serie”, dijo Segura. “Nunca fuimos los favoritos y seguimos ganando. Y estamos en la Serie Mundial. No creo en favoritos en el béisbol. El que juegue el mejor béisbol es el que va a ganar”.

El que ha jugado el mejor béisbol hasta ahora en la postemporada son los mismos Filis, sobre todo en casa, donde ganaron sus primeros seis partidos. De su parte, Segura ha tenido resultados mixtos al bate. Después de su hit tan importante frente a San Luis, el oriundo de San Juan de la Maguana bateó de 13-6 (.462) en los cuatro juegos contra los Bravos en la Serie Divisional. Pero desde entonces, se ha ido de 18-3 y en sentido general, lleva de 46-10 (.217) en la postemporada.

“En este ambiente, se va a sentir presión. Unos más que otros, pero yo sí siento un poco de presión”, dijo Segura, quien hace ocho años tuvo que rehacer su vida personal cuando murió su bebé de nueve meses y posteriormente formó una nueva familia con su esposa de ahora, Kellen.

Ahora, bien establecido en el cuadro interior de los Filis desde el 2019, Segura ha salido de una lista a la que realmente no quería pertenecer: Sus 1,328 partidos jugados en campaña regular sin accionar en postemporada eran la mayor cantidad entre los jugadores activos, antes de que Filadelfia rompiera este año su propia sequía de 11 temporadas sin playoffs. Por supuesto, ambas partes aspiran a mucho más que eso ahora.

“La meta fue siempre no perder”, expreso Segura. “Y así fue. Empezamos en los playoffs con el Wild Card a no perder y no perder. Es algo bien emocionante y no todo el mundo tiene la oportunidad de hacerlo. Nosotros sabíamos que teníamos una oportunidad”.

Y vaya que la han aprovechado.

