Después de la pandemia, la movilidad luego del COVID-19

La movilidad es un sistema de satisfacción de necesidades: La necesidad de desplazamiento para trabajo, recreación, estudios, etc. Y esta puede venir dada de un sinnúmero de maneras: un peatón cruza la calle, un auto va del punto A al punto B, alguien en silla de ruedas que aborda el tren , un ciclista ejercitándose, etc.

El COVID-19 ha forzado cambios en la mentalidad humana sobre estas necesidades apoyándose de la tecnología, cambiando la dinámica de movilización, haciendo que recurramos a ella, para mantenernos activos sin movernos de casa. Es descabellado, pero aún seguimos midiendo el valor humano en relación con su productividad por lo que, probablemente, con la debida preparación, estos modelos de trabajo a distancia sean la verdadera planificación urbana que necesitamos.

Históricamente nuestra mentalidad ha evolucionado a partir de la ruptura de paradigmas. Previo a la revolución industrial, las mujeres eran relegadas al cuidado de los niños y el hogar, pero fue necesaria su incorporación en las industrias tras la llegada de la máquina de vapor, por la insuficiencia de mano de obra masculina, siendo una clara desviación de las tareas que se consideraban aptas para mujeres. Sin embargo, cumplió un propósito que no fue planificado: Las mujeres pueden operar maquinaria pesada con la misma eficiencia que los hombres, aunque tristemente sin equidad de condiciones.

Como sociedades, nos resistimos a las imposiciones, sobre todo a las que de alguna manera contradicen los sistemas de libertades establecidos. El distanciamiento social y la cuarentena no son opcionales, tampoco son una violación de derechos, pero sí puede enseñarnos grandes lecciones. La fragilidad de la vida humana y cómo cada uno de nosotros puede encontrarse en condiciones vulnerables son las mayores.

La responsabilidad social de cada ciudadano es hacer cuanto esté en sus manos para cuidar de sí mismos y de los demás. Si bien la infraestructura también debe evolucionar y pasar de semáforos con temporizador a inteligentes, complementar los espacios físicos para personas en situación de discapacidad, etc. también es un buen momento para revisar los impuestos a carreteras y expreso para evitar el uso excesivo de las vías públicas.

Con el COVID19 hemos demostrado que podemos seguir modelos de negocio y productividad de manera remota, a través de videollamadas, documentos compartidos, BIM, entre otras metodologías, acortando desplazamientos que saturan el sistema vial y dejando el espacio para que aquellos que ineludiblemente deben desplazarse, puedan llegar a sus destinos de manera eficiente.

Una de las frases que más rescato del exalcalde de Curitiba, Brasil; el arquitecto Jaime Lerner siempre será “La creatividad empieza cuando se le quita un cero al presupuesto”.

Esto nos hace meditar sobre cómo no es necesario manipular por completo la malla urbana, cómo los tejidos consolidados no deben mutar en su totalidad, pero sí que un joven que vive en un pueblo no tiene por qué desplazarse horas en la carretera, solo para tomar una clase en la universidad de la ciudad, ya que puede hacerlo desde plataformas de aprendizaje desde casa.

A partir de ahora y gracias a estas lecciones aprendidas, proyectemos de manera realista, pues la ciencia está a nuestra disposición, para tomar decisiones adecuadas en cuanto a nuestras ciudades.

Mientras tanto, el planeta se purga de su principal virus, la humanidad. Según un informe de la semana del 19 de marzo emitido por la Organización Mundial de la Salud, los valores medios de dióxido de nitrógeno apenas habían alcanzado el 40% del límite fijado por la misma junto a la Unión Europea (UE) en Madrid, España. Los cambios en algunos lugares han sido evidentes en pocas horas y sin lugar a dudas, este era el respiro que necesitaba el planeta dándonos una lección importante, debemos dejar de saturar nuestros sistemas.

Es imperioso sobrepasar los patrones tradicionales, mas no olvidarlos y confiar en que la tecnología que hoy en día tenemos a nuestro alcance, puede ayudarnos a superar una problemática de proporciones mundiales, que nada tiene que ver con el COVID 19, pero que si resurgirán después de la pandemia.

Por Stephanie Gutiérrez

