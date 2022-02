Después de 22 años, artista cubano regresa al país y deleita al público con sus canciones

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Yosva Bernal es un cantautor y trovador cubano, que ha vuelto al país tras 22 años de ausencia. En esa ocasión tuvo una presentación artística, la que recuerda a pesar del tiempo transcurrido. Era parte de la Tropa cósmica, un grupo de amigos que adoran a la Nueva Trova.

En esta ocasión ha regresado para deleitar al público tanto como lo hizo hace más de dos décadas. Se presentó por el Día de San Valentín, estuvo en la Casa 14 y Casa de Teatro; estará mañana sábado en Puerto Plata.

En visita a El Nuevo Diario, compartió con alegría con los muchachos de la redacción, y fue entrevistado por el periodista Elmer Féliz. Dijo que vino a cantar sus canciones y a compartir con la gente. Se siente bien acogido en el país.

Para él, “los jóvenes deben escuchar primero la voz de su corazón”, pues “eso es lo más importante: no perder el sentido humano de las relaciones interpersonales. La gente no se ve a la cara”, ya que las redes sociales deshumanizan las relaciones personales. Lamenta esa crisis de humanismo.

Un poco más

Bernal nació en La Habana Vieja, se trasladó al Vedado. En 1994 entró al catálogo del Centro Nacional de la Música Popular y en 2006 pasó a Música Popular. Sus padres eran economistas. Se inspiró en la Nueva Trova, que en los 80′ seguía fuerte: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y otros artistas daban conciertos en el Teatro Carlos Marx y en otros centros culturales. Empezó a tocar guitarra y a escribir canciones.

Ha conocido otros países de América Latina, y vivió en Argentina, Bolivia y Venezuela. En conversación con Féliz, observa que “hace 20 años se le cantaba a la sensualidad femenina, ahora el reguetón habla de la sexualidad”.

En el diálogo aflora lo político y su rechazo a que le hablen de dictadura cubana: “Yo no siento que vivo en una dictadura. En mi país, yo no milito en el Partido Comunista, pero he leído la filosofía política del marxismo. En mi país hay un sistema, que es el sistema socialista, totalmente diferente al sistema capitalista. Pero eso no nos hace diferentes a las personas; a las personas nos unen los sentimientos, la humanidad, el sentido humano. Los sistemas son fórmulas de gobierno. Me siento bien, apoyo y estoy totalmente de acuerdo con el proyecto social macro que defiende mi gobierno, mi país, independiente de que ninguna sociedad es perfecta. En mi caso, vivo feliz, enamorado de mi ciudad y enamorado de la vida. Tengo mi familia, mis hijos, mis padres. Me encanta Cuba. Nunca he sentido ninguna limitación, lo que quiero decir lo digo”.

Yosva tiene su propio espacio en La Habana; allí da conciertos y hace presentaciones artísticas. Además, está en Youtube.-

Relacionado