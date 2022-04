Después de 11 años en EE.UU., Francisca logra la ciudadanía: “Uno nunca debe perder la fe”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Para Francisca el 22 de abril de 2022 siempre será una de las fechas más especiales; este viernes, la presentadora se convirtió oficialmente en ciudadana de los Estados Unidos.

Francisca llegó de República Dominicana a Estados Unidos, hace 11 años en medio de un sinfín carencias y muchos sueños. En la actualidad, la historia es muy diferente: se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Univisión, tiene una hermosa familia y ya es ciudadana estadounidense.

Con los sentimientos ‘a flor de piel’, Lachapel compartió su sentir en las redes sociales, llenando de esperanza a todos aquellos que como ella, trabajan duro por sus sueños.

En su perfil de Instagram, Francisca publicó un emotivo video en el que recordó su audición para Nuestra Belleza Latina. Frente a Jomari Goyso y otros jueces, la dominicana contó su desgarradora historia y su llegada a Nueva York, ciudad en la que no conocía a nadie.

“Me quedé en condición de indocumentada, fueron momentos muy duros yo estaba sola, yo pasé hambre”, se escucha decir en dicho clip de hace más de siete años.

En otra parte del video, la comunicadora aparece ya en su ceremonia de ciudadanía, vestida impecablemente de blanco, ondeando una bandera estadounidense.

“Hoy pongo punto final a un capítulo de mi vida que pensé que nunca completaría. Hoy me convertí en ciudadana de los Estados Unidos, esta nación que me ha dado tantas oportunidades, estoy feliz”, manifestó.

La presentadora de 31 años rememoró esos días en los que tenía nada más que sueños e ilusiones. “Recuerdo esos momentos de incertidumbre donde me sentía perdida, que andaba con mi maletita de un lado a otro, cuando llegué a Nueva York, cuando no sabía a dónde iba ni qué iba a pasar conmigo y una vez más, me reafirma que Dios sabe lo que hace y que todo lo difícil que a uno le pasa, lo prepara para los momentos grandes”, compartió con emoción.

Agregó, “El día de hoy es un momento grande para mí y para mi familia. Uno nunca debe perder la fe. Pasaron 11 años, yo sé que hay mucha gente que todavía se tarda mucho más, pero lo que sí puedo decir es que las cosas llegan cuando tienen que llegar; los tiempos de Dios son perfectos”.

