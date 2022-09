Después de 10 años como banquera, Loteka promueve a puesto administrativo a recién graduada de psicología

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.–La empresa de juegos de azar Loteka promovió a una de sus representantes de ventas (banquera) a un puesto administrativo luego de esta graduarse de psicología clínica.

Denicher Rodríguez es ejemplo de superación, y una muestra de que con esfuerzo, disciplina y dedicación los sueños se convierten en realidad. Su mayor anhelo era graduarse de psicóloga y conseguir un trabajo que le retribuyera como profesional, y de las manos de Loteka, la empresa para la que lleva 10 años laborando, fue ascendida al área administrativa y convirtió ese anhelo en realidad.

Tras publicar en emotivo mensaje en sus redes sociales anunciando que acababa de graduarse gracias a su trabajo que le permitía pagar la universidad y sacar sus hijos adelante, Denicher recibió una gran visita sorpresa por parte del equipo de Loteka. Yahaira Liriano, Gerente General de Loteka colombo le entregó personalmente una carta con su ascenso, mediante la cual pasó de ser representante de ventas en Santo Domingo Este a miembro del equipo administrativo en las oficinas centrales del consorcio.

“Quiero dar las gracias por la oportunidad que me van a ofrecer de escalar. De verdad me siento muy agradecida de todos los años que tengo trabajando en el consorcio de bancas Loteka. Me siento muy agradecida por todas las oportunidades que nos ofrecen a nosotras las empleadas. Gracias por dejarme subir un escalón más y seguir avanzando y desarrollándome con ustedes”, expresó muy emotiva Denicher.

De su lado, Yahaira Liriano, Gerente General de Loteka Colombo, manifestó que se siente muy agradecida de Dios por tener colaboradoras como Denicher, a quien definió como un ejemplo a seguir. “Tu has logrado éxitos, que muchas, mirando tu trayectoria querrán hacer lo mismo. Tu eres una muestra de que se puede, que no se cansen ni se limiten. Hay muchas cosas más que podemos seguir emprendiendo. Te felicito y me siento muy orgullosa de ti. Me siento privilegiada de ser parte de tu equipo”.

En tanto, Paola Rivera, gerente de Gestión Humana, expresó el orgullo de esos 10 años de servicio como representante de ventas. “Gracias a ese esfuerzo y esa preparación que has obtenido, ahora pasas a formar parte del área administrativa de Loteka”.

Grupo Loteka ha fortalecido su liderazgo en el mercado convirtiéndose en referencia, local e internacional, para el sector del juego de azar en la República Dominicana.

