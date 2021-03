Desprotección de trabajadoras domésticas embarazadas ¿Y el gobierno, cuándo intervendrá?

El Código de Trabajo dominicano instituye que el servicio doméstico está sometido al régimen especial previsto en dicha normativa. De ahí que las directrices que se refieren a esta prestación de servicio, ejercido por cientos de mujeres que mediante empeño y responsabilidad cumplen con esta faena que sirve de sostenimiento para las familias, se desprenden del título IV de la

normativa laboral.

En esencia, los artículos que van del 258 al 265 definen el trabajo doméstico y sus particularidades. Como nota definitoria se establece como trabajo doméstico al realizado por “trabajadores que se dedican de modo exclusivo, en forma habitual y continúa a labores de cocina, aseo, asistencia y demás, propias de un hogar o de otro sitio de residencia o habitación particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes”. En esa tesitura, la norma es clara al establecer que el contrato de trabajo de los domésticos se tutela exclusivamente

por lo dispuesto en dicho título.

De igual manera, el artículo 264 prevé que es un derecho de los empleados domésticos solicitar permisos necesarios para asistir a una escuela, al médico o a un centro de salud, en caso de enfermedad, siempre y cuando sea compatible con su jornada de trabajo y acordando los días con el empleador. En lo que respecta a la salud, el artículo 265 solo enuncia el pago del salario

íntegro en los supuestos en que una enfermedad surja por contagio directo de uno de los miembros de la familia para la cual presten servicios. Esto deja expresamente explicado que la norma no les reconoce a las empleadas domésticas el pago remunerado por licencia de maternidad, pues dicho supuesto no se enuncia. Así las cosas, si bien las empleadas domésticas no deben ser desahuciadas por el hecho del estado de embarazo, la cuestión se centra en explicar si el ordenamiento jurídico actual le garantiza el pago de licencia, esto es, si estas deben recibir

del empleador contratante o el Estado, el pago de asistencia económica durante el período de descanso por maternidad.

Sobre la cuestión se ha generado un cruce de criterios a propósito del dictado de la Resolución 211-14 que aprobó el Convenio 183 sobre Protección de la Maternidad, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2000 (En las líneas siguientes lo enunciaremos como el Convenio), que apuesta a un marco jurídico que promueva, la igualdad de las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo, la salud y la seguridad de la madre y el niño, con el objeto de reconocer la pluralidad del progreso económico y social de los Estados Miembros, así como la diversidad de las empresas y la evolución de la protección de la maternidad en la legislación y las prácticas nacionales.

El artículo 4 del citado Convenio salvaguarda el derecho de las trabajadoras domésticas embarazadas de disfrutar mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determinen la legislación y las prácticas nacionales, a una licencia de maternidad de una duración de al menos catorce semanas. Por su parte, el derecho a Desprotección de trabajadoras domésticas embarazadas ¿Y el gobierno, cuándo intervendrá? la licencia no solo abarca el descanso, sino también la percepción de remuneración. En efecto, el artículo 6 del Convenio dicta que “se deberán proporcionar prestaciones pecuniarias, de conformidad con la legislación nacional o en cualquier otra forma que pueda ser conforme con la práctica nacional, a toda mujer que esté ausente del trabajo en virtud de la licencia a que se hace referencia en los artículos 4 o 5”. De igual modo, el numeral 2 dispone que deberán establecerse montos que garanticen a la mujer y niño condiciones de salud apropiadas y un nivel de vida adecuado. Igualmente, el artículo 5 numeral 8 de este instrumento indica que, con el objeto de proteger la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, las prestaciones relativas a la licencia que figura en los artículos 4 y 5 deberán financiarse mediante un seguro social obligatorio o con cargo a fondos públicos, o según lo determinen la legislación y las prácticas nacionales (…).

En República Dominicana, la Ley 13-20, dispone en el artículo 181 las infracciones relativas a la falta de inscripción en el Seguro Familiar de Salud y Riesgos Laborales, indicando que “constituyen infracciones a la presente ley y, por ende, conducen a sanciones penales o administrativas las siguientes conductas: a) El empleador que no se inscriba o no afilie a uno o varios de sus trabajadores, dentro de los plazos establecidos por la presente ley y sus normas complementarias.

En ese sentido, si se aplican las letras del citado precepto, se podría deducir que cuando un empleador no cumpla con la obligación de inscripción deberá ser sancionado y hacerse responsable por las indemnizaciones que corresponden por la generación de daños y perjuicios.

Sin embargo, existe una imposibilidad legal que impide a las personas físicas realizar dicha inscripción, y este obstáculo, no debe computarse en menoscabo de las familias. A la fecha de este escrito, y luego de indagaciones realizadas en la página web de la Tesorería de la Seguridad social https://www.tss.gob.do/registroempleadores.html#:~:text=Procedimiento%3A,tipo%20de%20em presa%20que%20corresponda, se advierte que el sistema no permite a las personas físicas realizar inscripciones de trabajadoras domésticas, por lo que, todavía es una obligación de imposible acatamiento.

Esto implica que a los empleadores de trabajadoras domésticas que no ejerciten actividades comerciales, no se les debe imponer la obligación de inscripción en la seguridad social, ya que no resulta razonable obligar a una familia a constituirse como una empresa en ausencia de objeto comercial. Y Aunque en el país se ha ratificado el Convenio y se advierte la existencia de la Ley 13-20, no existen condiciones legales que permitan a las personas físicas (empleadores físicos, casas de familia), inscribir a las empleadas domésticas. Por ende, debe observarse lo que dispone el artículo 2 numeral 2 del Convenio que expresa “los Estados Miembros podrán excluir total o parcialmente del campo de aplicación del Convenio a categorías limitadas de trabajadores cuando su aplicación a esas categorías plantee problemas especiales de particular importancia”.

Partiendo del derecho comparado, verbigracia, en España a las empleadas del hogar se les otorgan subsidios y prestaciones de la Seguridad Social por su cotización al Sistema Especial para Empleados de Hogar. Desde el dictado de la Ley del Servicio Doméstico de abril de 2013, las trabajadoras domésticas están obligadas a cotizar a la Seguridad Social. Además, cuentan con protección por incapacidad temporal, maternidad y paternidad, incapacidad permanente, prestaciones familiares, riegos durante el embarazo y lactancia, desempleo. A la par, el Real Decreto 295/2009, del 6 de marzo protege a las trabajadoras domésticas embarazadas y el acceso a la prestación de pagos durante sus licencias.

De manera que, la realidad de nuestro país se distancia del derecho español en detrimento de las trabajadoras domésticas, ya que se desconoce el ejercicio de labores cotidianas y propias del núcleo familiar que requieren de protección integral, a partir del contenido de instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Declaración de Beijing y Plataforma de Acción, Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras y la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo que contiene principios y derechos fundamentales en el trabajo que promueven y garantizan la igualdad de oportunidades y de trato para los trabajadores y las trabajadoras.

Del mismo modo, debe tomarse en cuenta el aporte que realizan las familias que fomentan el dinamismo laboral y económico del país. Por tanto, el Estado debe prestar especial atención a este tema, pues lo más razonable y equilibrado sería asumir un subsidio en favor de las trabajadoras domésticas embarazadas a cargo de fondos públicos, pues debe valorarse que las familias crean espacios laborales que coadyuvan de manera trascendental al Estado dominicano a disminuir la tasa de desempleo. Por lo que, sostenemos que poner a cargo de una familia el pago de una licencia de manera integral, cuando en dicho periodo también deben gestionar los servicios de otra empleada que cumpla con tareas del hogar, es poner a empleadores en circunstancias de difícil acatamiento, sobre todo cuando en República Dominicana los sueldos no se corresponden con el costo de la canasta básica de sostenimiento y la tasa de inflación es una problemática pendiente de atención.

En suma, debe trabajarse en una reforma del sistema de seguridad social, puesto que, de no ser así, afectaríamos a familias que se abstendrán de emplear a trabajadoras domésticas por el riesgo a que queden en estado de embarazo. Por lo que, sostenemos que el tema requiere de atención estatal inmediata, pues la Carta Magna proclama en su artículo 62 numeral 3 que es un derecho básico de trabajadores y trabajadoras, la seguridad social, y esta prerrogativa debe ser ejercitada de manera objetiva, justa y razonable, a través del correcto equilibrio de la equidad social y económica de la nación.

Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodriguez

Juez de Paz titular de la Primera Sala para Asuntos Municipales del Distrito Nacional

