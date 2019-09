Despacho Primera Dama celebra su 19 aniversario

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Despacho de la Primera Dama celebró este miércoles una misa de acción de gracias en ocasión del décimo noveno aniversario de su creación, siete de ellos dirigidos por Cándida Montilla de Medina.

El acto religioso estuvo encabezado por la primera dama Montilla de Medina, quien destacó que durante siete años la institución que preside ha puesto las mejores energías en tejer un gran sueño.

“Es así como hemos invertido esfuerzos, capacidades y recursos a favor de la niñez, las mujeres, la juventud, la familia y la discapacidad, contribuyendo de manera notable con el importante catálogo de prestaciones sociales del gobierno del presidente Danilo Medina”, expresó Montilla de Medina.

La misa se llevó a cabo en la parroquia San Antonio de Padua, del sector Gazcue y fue oficiada por el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Ramón Benito Ángeles y concelebrada por el párroco Kennedy Rodríguez Montes de Oca, y los sacerdotes Wilfredo Montaño, José Arismendy De León, Nazario Hernandez y Juan Amadis.

La primera dama manifestó que próximos ya a cumplir el 10 de este mes los diecinueve años de la fundación de la institución, lo celebran agradeciendo a Dios la oportunidad brindada de servir con espíritu solidario a los más necesitados de apoyo.

“Realmente ha sido una gran oportunidad que me ha dado la vida, que me ha dado Dios. Lo he realizado con mucha tenacidad, entrega, amor, pero sobre todo, he trabajado con mucha consciencia y servicio social para los dominicanos y dominicanas”, Cándida Montilla.

Destacó que prometió y no ha dejado de cumplir porque el motor de su acción es el compromiso con el país y, entre los que habitan esta casa de todos, los más vulnerables, pero no por ello menos dignos.

“Crear nuevas posibilidades es fascinante y, a la vez, desafiante. La conciencia de misión nos impulsa a la constante búsqueda de alternativas a los problemas”, señaló.

Dijo que esa búsqueda ha integrado la voluntad y capacidades de equipos humanos y profesionales creadores, visionarios, con fe y con inspiración humana y Divina para rendir servicios guiados por los valores más genuinos en lo humano, lo social y lo espiritual.

Montilla de Medina invitó a celebrar este nuevo aniversario del Despacho de la Primera Dama con la hermosa alegría de saber que “hemos cumplido y que lo seguiremos haciendo hasta el final”.

“Todos los logros obtenidos durante esta gestión, tan de ustedes como míos, son ya parte del patrimonio social del Despacho de la Primera Dama y gozan de la alta valoración no solo de sus beneficiarios directos e indirectos, sino de todos los dominicanos y dominicanas en cuyas almas bulle la empatía con el semejante y el amor por la justicia y la equidad”, explicó.

Durante la homilía, el obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santo Domingo, expresó que poniendo la mirada en el Despacho de la Primera Dama, comparte una meditación que ofrezca una creciente solidez en los principios y valores en los que la institución se ha querido sustentar, fundamental y también iluminar.

“Nosotros los cristianos tenemos en esta vida de servicio en cualquiera de los espacios que nos toca nunca jamás ser ni exclusivos ni excluyentes, sino siempre ser inclusivos e incluyentes”.

Basados en este principio, agregó, es maravilloso tomar opciones de manera muy enfocada y particular por los más vulnerables, los más necesitados, ahí tenemos nosotros el sentido glorioso de una misión de servicio con amor y alegría llevada a cabo en el nombre de Dios.

En tanto que al iniciar la eucaristía, la coordinadora técnica del Despacho de la Primera Dama, Martha Rodríguez de Báez, consideró que con el tiempo la mano de Dios se ha hecho presente en la institución para poner a disposición los bienes de este mundo en favor de los más necesitados, para dar alegría, consuelo y esperanza.

“Tenemos 7 años específicamente con una gestión centrada en Cristo, porque llegó al Despacho de la Primera Dama una mujer de fe, una mujer que sabía que todo lo que viene de Dios da vida, que todo lo que viene de Dios permanece y se perpetúa”, manifestó.

Una mujer, añadió, que puso todas sus iniciativas y sus colaboradores al servicio de Dios a través de todos aquellos que vieron en el Despacho de la Primera Dama una esperanza y un consuelo.

Participantes en celebración

Acompañaron a la primera dama durante la eucaristía, el ministro de Salud Pública Rafael Sánchez Cárdenas, el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez y su esposa Rosanna Montilla; Altagracia Espinal, madre de la primera dama y la presidenta ejecutiva de la Fundación Reservas del País, Rosa Rita Álvarez.

También, la directora ejecutiva del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba, el viceministro de asuntos costeros y marinos, vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta; la senadora Cristina Lizardo, el director general de Prisiones, general Tomás Holguín y el director del Instituto Postal Dominicano, Modesto Guzmán.

El director del Teatro Nacional, Niní Cáffaro, las presidentas de las fundaciones Vida sin Violencia, Yanira Fondeur y Nido para Ángeles, Mónika Despradel, Fior D´Aliza de Valdez, Velkys Zouain de Castaños y una representación del voluntariado de Cedimat.

Igualmente asistieron directores, encargados de áreas y una representación de los colaboradores de la institución.

