Despacho de la Primera Dama otorga Premio Pediatra 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Despacho de la Primera Dama y la Sociedad Dominicana de Pediatría entregaron este jueves el Premio Nacional de Pediatría 2019, en un concurrido acto en el Salón Verde del Palacio Nacional.

La primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina, agradeció como ciudadana y madre la dedicación que ponen los pediatras al bienestar de los niños y niñas.

Acompañaron a la primera dama, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas; el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Edgar Allan Vargas y el director del Servicio Nacional de Salud, Chanel Rosa Chupany.

Asistieron además, el director ejecutivo del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS), Magino Corporán, el director general del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), Rafael Ovalles y el presidente electo de la Sociedad Dominicana de Pediatría, Marcos Díaz Guillen.

Esta premiación tiene como objetivo reconocer a los profesionales activos que con su vida consagrada al trabajo contribuyen y apoyan el desarrollo de la pediatría dominicana.

Se toma en cuenta su labor solidaria, el espíritu investigativo o científico, innovación, trabajo comunitario, humanismo, dinamismo y cooperación.

El premio Pediatra más destacada del Año correspondió a la doctora Yun Zyong Kim, quien vino al país de Corea del Sur, con su familia, siendo una adolescente, y ha desarrollado una larga carrera de aportes a la salud de niños y niñas, en especial en nutrición

La comunidad médica, pacientes y su familia reconocen en la doctora Kim su gran capacidad de perseverancia y dedicación a la profesión, pese a que tiene que desplazarse en una silla de ruedas eléctrica, por una condición motora desde la niñez.

Las demás premiadas son las doctoras Tharsis Hernández, en Servicio Social; Acacia Mercedes, en Enseñanza y Sonia Mazara Rosario, en Investigación e Innovación.

Para la escogencia de la doctora Kim, quien posee una amplia formación y diversos reconocimientos nacionales e internacionales, se valoró su colaboración, servicio y entrega desinteresada a la población infantil más necesitada.

Esta es la sexta versión de la premiación encabezada por Montilla de Medina, que reconoce el desempeño realizado al servicio de la niñez por los profesionales de la pediatría, como parte de las buenas prácticas en salud del gobierno de Danilo Medina.

La actividad contó con la presencia de familiares y colegas de los homenajeados, así como invitados especiales, entre ellos representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Entre los participantes estuvo el embajador de Corea del Sur, Byung-yun Kim.

Durante el desarrollo de la actividad fueron presentados videos testimoniales con imágenes de apoyo de la trayectoria de las homenajeadas.

Buena salud población infantil

Al pronunciar el discurso central del acto, Montilla de Medina expresó su complacencia por la entrega del premio que reconoce la labor de los y las pediatras en la buena salud de la población infantil, ya sea a través del servicio social, la enseñanza en las aulas o la investigación e innovación académica.

Manifestó que el papel que el pediatra desempeña para la familia y para la sociedad está fuera de discusión. Pero como acontece con todas las actividades humanas en el mundo actual, la Pediatría también está siendo influida por los cambios de actitudes y opiniones que a diario modifican la cultura colectiva.

“Por eso es tan importante que la Sociedad Dominicana de Pediatría estimule a sus miembros aquilatando la profesionalidad del ejercicio, como, junto al Despacho de la Primera Dama, lo hace en este día”, agregó.

Dijo que cada uno de los reconocimientos constituye en sí mismo una expresión de compromiso con los niños y niñas dominicanos. .

Consultorio es extensión del hogar

“El premio Pediatra del Año, que será depositado en las manos de una sola persona, pero que cada uno de ustedes merece por el solo hecho de haber elegido la profesión y consagrarse a ella con un amor que hace de sus consultorios una extensión del hogar”, consideró la primera dama.

En tanto que el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, valoró los aportes de las homenajeadas que han dedicado todos sus esfuerzos en ofrecer lo mejor de sí para el bienestar de niños y niñas.

Definió a la Pediatra Más Destacada, la doctora Kim, como una profesional que ha dado grandes pasos con sus aportes para desarrollo de la nutrición en la niñez, en la enseñanza y en la investigación, dedicada por entero a su nutrición.

“En la Sociedad Dominicana de Pediatría nos alegramos de ser parte de tan importante momento como es la Premiación que otorga el Despacho de la Primera Dama, y que hace entrega en persona la licenciada Cándida Montilla de Medina a nuestros Pediatras más destacados del presente año”, expresó Allan Vargas.

Mientras que el ministro de Salud Pública señaló que el ejercicio de la medicina no tendría razón de ser si no se desarrolla apegado a las normas establecidas y argumentó que “no hay ejercicio profesional si no se está apegado a la ética y la moral”.

Reconoció el seguimiento que ha dado la primera dama Montilla de Medina a esta premiación que por unos 10 años ha premiado a grandes talentos nacionales de la pediatría.

Pediatra más destacada

Yun Zyong Kim nació en Seúl, Corea del Sur, y es nacionalizada dominicana. Realizó sus estudios de Medicina en la Universidad Central del Este (UCE), en San Pedro de Macorís entre 1982 y 1987.

Además realizó su Especialidad en Pediatría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo entre 1991 y 1993, así como la especialidad y maestría en Nutriología Clínica en el Instituto Tecnológico Santo Domingo (INTEC) de 2002 a 2003.

De 2015 a 2017 realizó una Maestría en Gerencia Moderna de Salud en la Universidad Católica de Santo Domingo.

Ha realizado varios entrenamientos sobre nutrición pediátrica en centros académicos del país y del extranjero y es certificada por la Educational Commission For Foreign Medical Graduates (ECFMG) Philadelphia, E.U.A, United States Medical Licensing Examination (USMLE)

Actualmente se desempeña como docente en Maestría y Especialidad de Nutrióloga Clínica de INTEC; es gerente del Servicio de Nutrióloga Clínica en el Hospital Pediátrico doctor Hugo Mendoza, es nutrióloga Clínica en Nefrología Pediátrica del Hospital Infantil doctor Robert Reid Cabral y el Centro de Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Servicio Social

En la categoría Servicio Social, fue distinguida la doctora Tharsis Hernández, por su destacada labor, entrega personal y profesional a favor de la de la niñez más vulnerable.

La doctora Hernández tiene 47 años de experiencia. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en el 1972, con especialidad en pediatría por el Hospital Infantil de México.

En el país realizó diversos cursos de endocrinología pediátrica en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral y Arturo Grullón de Santiago, además es escritora, conferencista, catedrática.

Fue presidenta en la Sociedad Dominicana de Pediatría en el periodo 2007-2009.

Enseñanza

La doctora Acacia Mercedes, reconocida en el renglón Enseñanza, por la excelencia en su trayectoria profesional y de servicio en la educación de niños y niñas de escasos recursos.

Se graduó de doctora en medicina en el año 1971 en la UASD, y realizó su Especialidad en Pediatría, Universidad Autónoma de México, México en 1977.

Con 48 años de ejercicio profesional, ha dedicado de su vida al estudio, cuidado y atención de niños prematuros de escasos recursos. Ha sido una de las precursoras de la promoción apoyo y educación en lactancia materna.

Es catedrática universitaria, escritora, conferencista, charlista, asesora de tesis y monográficos en la UASD.

Fue presidenta de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Es investigadora científica sobre nutrición infantil y otros aspectos relacionados con la ciencia de la pediatría.

Investigación e Innovación

La doctora Sonia Mazara Rosario, distinguida en Investigación e Innovación, por su invaluable aporte y abnegada entrega en el campo de la investigación y la ciencia en beneficio de la infancia dominicana.

Oriunda de la provincia de El Seibo. Se graduó de doctora en medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1972. Realizó su especialidad en pediatría en el Hospital Infantil Robert Reid Cabral en 1981 y una sub-especialidad en perinatología en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia en 1982.

Ha sido Instructora Internacional de RCP: en la Academia Americana de Pediatría. Ha ocupado el cargo de Medico Ayudante de Perinatología, Asesora de tesis de grado y post grado y coordinadora de la residencia de Perinatología en el Hospital Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia.

De igual modo Médico Encargada Consulta de Seguimiento RN de Alto Riesgo en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (vespertina) y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales de Obstetricia y Ginecología.

Anuncios

Relacionado