La no aplicación del Reglamento de Cacería generaría desorden y extinción de especies animales en RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El periodista Edward Ramírez dijo que teme que el Reglamento de Cacería, propuesto por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se salga de control luego de aprobado, como ha pasado con otras iniciativas en República Dominicana.

Ramírez dijo que le inquieta el tipo de vigilancia que tendrán los cazadores que operarán en las áreas protegidas del país, especialmente, porque las autoridades de Medio Ambiente no han sido capaces de salvaguardar los litorales de los parques nacionales, manifestó.

“¿Quién vigilará a esos cazadores en nuestras áreas protegidas?, cuando tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que ni siquiera ha sido capaz de resguardar los litorales de nuestros parques nacionales», expresó.

Advirtió que si el control que impera en República Dominicana en torno a los recursos naturales, es el mismo que se aplicará con el reglamento, el país corre riesgo de crear un desorden que desencadene en la desaparición de especies en peligro.

“Esto podría sonar muy bonito en una idea particular, pero a todas luces esto se va a convertir en un desorden y ese desorden va a traer como consecuencia la desaparición de especies que están en peligro de extinción», precisó.

Durante su participación en el programa «El Nuevo Diario en la Tarde», que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el profesional de la comunicación aclaró que no está en contra de la caza controlada y lo que persigue es que se garantice un un estricto control y supervisión al momento de aplicar esta regulación.

