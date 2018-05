Desmienten fallecimiento padre de Danilo Medina

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO.-El vocero de la Presidencia, Roberto Rodríguez Marchena, negó este jueves que haya fallecido el padre del presidene Danilo Medina, Juan Pablo Medina.

Rodríguez Marchena desmitió así versiones periodísticas según las cuales el padre del mandatario habría fallecido en la mañana de hoy.

Sobre la versión Marchena expresó que “eso no es verdad, el padre del Presididente no ha muerto, eso no es verdad”.

Desde tempranas horas de hoy en algunos medios de comunicación y las redes sociales, circularon versiones según las cuales se habría producido el deceso del señor Juan Pablo Medina, quien se encuentra ingresado dese el día de ayer en el Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT).

Juan Pablo Medina cumplirá cien años dentro de 48 días.

Además del presidente Medina. entre los hijos de Juan Pablo Medina figura la diputada Lucía Medina. Ambos acudieron anoche

a CEDIMAT, a visistar a su padre.

