Desinfección con UVC: ¿cómo funciona?

Por: María Shrayber

En vista de la trágica pandemia de COVID-19 que está enfrentando la humanidad, han surgido cientos de soluciones de equipos de supuesta desinfección que prometen ser la solución mágica.

Parte de los equipos de desinfección son lámparas y luminarias UVC. UVC es el tercer tipo de UV, donde tipos A, B y C se distribuyen en el espectro electromagnético según longitud de onda de la siguiente manera: UVA 320 a 400nm, UVB 280 a 320nm, UVC 200 a 280nm. Además, está el cuarto tipo de UV, que es el tal llamado UV Vacuum (vacío), que se absorbe por el aire intensivamente, este existe en el rango de 100 a 200nm.

El UVC es el tipo de UV que tiene las propiedades para desinfección de superficies y ambientes. Pero también es el tipo C más dañino para el ser humano. UVC no solamente puede afectar gravemente la retina de los ojos, incluyendo casos de ceguera temporal o degeneración macular prematura, sino también causa daño a las células y hasta al ácido desoxirribonucleico (DNA) y proteínas. El potencial destructivo de UVC hacia células, proteínas y DNA es efectivamente la razón y modo de desinfección en contra de virus, bacterias y hongos. Por ende, el uso de equipos de desinfección UVC debe de ser responsable y correspondiente a protocolos de seguridad y medidas de prevención.

El panorama actual respecto a comercialización de estos equipos es alarmante dado a que a los consumidores no se les explica sobre peligros y riesgos de estos equipos. Esto es si generosamente asumimos que los consumidores están adquiriendo equipos que realmente emiten el UVC, ya que no hay control de venta de equipos no industriales para desinfección tanto a nivel mundial, como particularmente en República Dominicana.

Aunque los diodos emisores de LUZ por su naturaleza funcionan exclusivamente en el rango de emisión de luz visible para el ser humano (de 400 a 780nm), ya existe la tecnología de recubrimiento especial de diodos en cuarzo o zafiro para emisión de UV incluyendo en longitud de onda de 200 hasta 280nm (UVC). Pero dado a exceso de ofertas en el mercado, los comercializadores de estos equipos deben de hacerse responsables de solicitar las certificaciones de procedencia y ensayos de los LEDs utilizados en estos equipos para así efectivamente comprobar que estos cumplirán efectivamente con su función. Estos equipos funcionan muy bien para gabinetes de desinfección, bays para desinfección de celulares y etc. También existen soluciones de UVC LED para filtración de aire o desinfección de entrada, que por su costo y robustez no son viables para el púbico en general.

De lámparas germicidas de tecnología convencional todas aparentan ser iguales: tubos con baja presión y vapores de mercurio. ¿Dónde está el truco? Primero que, a la diferencia de tubos fluorescentes convencionales, tubo o bulbo para desinfección no debe de tener el recubrimiento de fosforo (el recubrimiento blanco que podemos visualizar en bombillas de bajo consumo o tubos en iluminación de oficina).

Existen dos tipos básicos: bactericida y lampara de cuarzo. Lámparas bactericidas funcionan alrededor de longitud de onda de 250-260nm, y lámparas de cuarzo funcionan en un rango de UV mucho más amplio y más peligroso para la exposición. También las lámparas de cuarzo generan el ozono, por lo cual es importante ventilar bien el espacio desinfectado antes de empezar a utilizarlo. Ambos tipos de lámparas son eficientes y económicas.

Importante saber: las bombillas y luces de Luz Negra (Black Light) NO disponen de función germicida.

¿Como podemos utilizar debidamente luminarias UVC para distintos tipos de espacios?

Regla de ORO: nunca nadie debe estar expuesto a UVC durante el proceso de desinfección.

Vamos a dividir lámparas UVC en dos tipos principales: Desinfección de aire y Desinfección de superficies. Desinfección de aire es una parte muy importante de prevención de propagación de cualquier virus en espacios cerrados o de alto tráfico de personas, dígase bancos, supermercados, escaleras de edificios, recepción de espacios comerciales y etc. También un tipo de desinfección de que debe de considerarse para todo tipo de espacios con poca o ninguna ventilación. Estos equipos son cubiertos de tal manera que no podemos ver la bombilla bactericida, algunas veces dispone de un mecanismo de flujo de aire, algunas veces se debe de instalar cerca de una salida de aire acondicionado para promocionar el flujo adecuado del aire desinfectado.

Desinfección de superficies consiste en caída/contacto directo de rayos de UVC con las superficies a desinfectar. Importante: rayos UVC no penetran y no atraviesan los objetos, como cualquier rayo de luz cuando se encuentra un obstáculo muere en él. Es importante cuando se prevé la desinfección de superficies en un espacio por este método. Mejor manera abarcar máxima superficie es colocando equipos UVC en dirección desde techo (arriba) iluminando hacia abajo, igual como cualquier iluminación funcional.

¿Qué pasa con las coquetas lámparas plásticas que vemos en venta?

Primero debemos tener muy claro: ¿si esta lamparita coqueta es bactericida o de cuarzo y que Usted quiere lograr con ella? Lógicamente si es comprobado que es una lampara de cuarzo y que ozonifica el espacio, la debe de tratar como desinfección de aire, no de superficie, porque tal como ya explicamos, su alcance de irradiación UVC va a estar determinado por la ubicación física de dicha lampara.

¿Cuál alcance tendría ella al colocarla en una mesita de noche o la cantina de un restaurante?

Si desea puede realizar un experimento con una extensión eléctrica, un zócalo y una bombilla y podrá darse cuenta que el alcance para desinfección de superficies no será digamos que óptimo. Hay dos soluciones básicas y, además, costo eficientes: para oficinas, recepciones, bancos, aulas educativas lo idóneo es colocar luminarias UVC en el techo, calculando la cantidad y ubicación adecuadamente partiendo de metraje cuadrado a cubrir, altura de techo y etc. Es muy sencillo hacer el simulacro con cualquiera de los programas para diseño de la iluminación.

Para dicha instalación Usted necesitara también temporizador o interruptor, dependiendo como Usted quiere que funcionen estos equipos. Para restaurantes y hostelería la solución adecuada en materia de desinfección de superficies son luminarias UVC móviles, que consisten en unos gabinetes con ruedas, de donde se extrae un tubo bactericida de aproximadamente 4 pies de largo y se le puede dar la inclinación acorde al alcance que Usted quiere tener. Dichos gabinetes se utilizan generalmente en hospitales y clínicas, existen opciones económicas y funcionales, como también equipos robustos y mas sofisticados. Dígase para cualquier presupuesto.

Dependiendo de flujo de personas en su comercio, oficina, establecimiento o negocio, usted tendrá que calcular cada que tiempo y debe de desinfectar el espacio. Esto ya es su responsabilidad.

Relacionado