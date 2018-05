Designan a Manuel Ferreras director del Consejo Nacional de Fronteras EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– Mediante el decreto 197-18, el presidente Danilo Medina designó este viernes a Manuel Echenique Ferreras como nuevo embajador, director del Consejo Nacional de Fronteras. Manuel Echenique Ferreras sustituye a Donni Santana Cuevas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien fue destituido anoche. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #ElNuevoDiarioRD

