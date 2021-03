Desesperado por el dolor, hombre pide que le amputen una pierna en Yamasá

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Yamasá, Monte Plata.-Desesperado por el dolor que padece en una pierna, el señor Emeregildo Morel, residente en el municipio de Yamasá, suplicó este viernes a las autoridades de Salud Pública que le amputen la misma, debido a que no aguanta más y considera que si se la cortan su salud podría mejorar.

Explicó que este órgano del cuerpo se le infectó luego de que recibiera un disparo, en medio de un atraco del que fue víctima.

Morel, quien reside en la comunidad de La Mina, en el referido municipio, afirmó que, debido a la situación actual que presente debe pasarse el día ingiriendo medicamentos.

“Yo tengo que beberme entre cuatro y cinco calmantes para poder aguantar el dolor, esa pierna se me pone negra desde arriba hasta abajo y no aguanto el dolor”, dijo Morel antes de agregar “yo necesito una ayuda no tanto con dinero sino de esa pierna, ya no aguanto el dolor, tengo que estar comprando pastillas caras y no tengo recursos”.

A pesar de que cada pastilla cuesta 75 pesos, Morel dijo que también debe comprar sondas y fundas debido a que le hicieron una colostomía y no cuenta con recursos para adquirir sus medicamentos.

Además, agregó que teme que pueda contaminarse y producir otras enfermedades, “tengo miedo de que vaya a coger una bacteria y me de un cáncer que pierda la vida”, indicó el hombre.

Mientras, Marianela Damián, su esposa, pide a las autoridades que le ayuden porque teme que esa pierna pueda dañar otros órganos.

En tanto, Edward Ramírez, solicitó a las autoridades a que vengan en auxilio del este hombre.

“Al presidente de la República, Luis Abinader y al ministro de Salud Pública, Mario Lama, vengan en auxilio de este señor, es hasta doloroso cuando él dice que quiere que le amputen esa pierna para poder vivir tranquilo, pongan de sus buenos oficios para que su salud pueda seguir avanzando”, manifestó Ramírez.