Desenchufado

‘’Sin música la vida seria un error’’. Frederick Nietzsche

Un refugio estupendo para escapar de la contienda antagónica del alma, como ha sido la convulsión social, que por problemas inherentes que afectan nuestra existencia, nos hacen más estériles en el desempeño de la simpleza de la vida— limitándonos— a un apéndice reciclado de lamentaciones que nos remiten a un “bunker“ imaginario de avatares y laberintos en la que pensamos que todo acabaría de momento; es por eso que siempre me aferro a lo que me desconecta de esa energía tóxica que radica en lo antisocial, en los antivalores y demás yerbas aromáticas, de ahí: “el consumo imperante de la música para el embellecimiento del alma y la emotividad“.

Mi catarsis la he llevado a un ritmo estupendo. La cuarentena me ha servido para mejorar en algunos aspectos, que no necesariamente, hayan tenido que ser extraordinarios. Mi apego a lo esencial, a lo sencillo y el crecimiento exponencial de la humildad que practicó, le agrega sentido a mi ser y a lo que puedo ser capaz de ofrecer a mi entorno. Valoro cada día la existencia de los demás seres vivos|la naturaleza y su colorido nos brinda un mayor espectáculo para enaltecer la belleza interior y más aún cuando tenemos una buena compañía, enriqueciendo el pentagrama de sonidos y líricas|.

El cerebro tiene una capacidad inmensa de transiciones en la que pasamos de un estado a otro constantemente: ¡Este— nos hace ver de distintos colores— el estado límbico en la que deseamos estar si surge la necesidad de estar compungido, pues apretamos el botón imaginario y listo! Al igual, cuando deseamos estar en otro estado emocional…nada más invocar al buen espíritu de la música. Los extremos nos mantienen como veletas en medio de un vendaval de quinto elemento—es decir (que sea lo que sea nos haya hacer flotar desde cualquier litoral, podemos tener una panorámica en donde queremos aterrizar).

La música es el puente que nos conecta de una dimensión a otra; cuando queremos comprobar que eso es así en términos cuánticos… nada mas me sitúo en el lugar de los grandes que han desfilado| en el esplendor de lo que fueron en sus distintos tiempos| pero que coincidieron en una generación simbiótica en la que finalmente partieron con los mejores créditos y en la que hoy los convierten en verdaderas leyendas: James Brown ‘’ the godfather of the soul’’ ( el padrino del genero rythm and blues, Michael Jackson y Prince), los dos últimos a los que hago referencia—fueron una copia fiel de lo que fue capaz de hacer Mr. Brown en los diferentes escenarios a nivel mundial| por ser la bujía inspiradora del más aventajado astro de la música el rey del pop.

Estos fenómenos fueron electrizantes en el tiempo, ídolos de multitudes y llenos de talentos inagotables. Fueron afortunados porque coincidieron en el tiempo, aunque uno mayor que los demás, por haber nacido primero y haber tenido una larga existencia, pero que al final, se juntaron en otra dimensión, habiendo dando lo mejor de si con lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. El “hedonismo “es parte la realización del ser humano en procura de darle sentido a lo que sencillamente nos sirve de acopio para trascender en lo esencial y en lo sublime de la existencia.

La música es diacrónica y es básica en la vida. La resolución de la misma nos garantiza que —ahorrándonos los tormentos y adversidades, podemos mejorar el estado emocional y buscar el equilibrio que nos ayude a elevar nuestro sentir con madurez e inteligencia para permanecer en el tiempo de modo (singular) que enriquezca de alegría y estabilidad, nuestras vidas. La mejor terapia para estos momentos es la música y el disfrute de la naturaleza. Lo demás es mero adefesio.

Por: Carlos Martinez Marquez

